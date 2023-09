One Piece ha annunciato recentemente la seconda stagione del live action, tramite un video sensazionale che ha visto la versione Lumacofono di Eiichiro Oda discutere dell’argomento. Come anticipato negli scorsi articoli era anche normale che una conferma della nuova stagione ci sarebbe stata, visto l’incredibile successo di pubblico e critica, senza dimenticare i numeri raggiunti nelle prime due settimane dalla distribuzione ufficiale sulla piattaforma.

Insieme alla conferma di questa nuova tranche di episodi, l’autore del manga originale Eiichiro Oda ha deciso di donare al suo pubblico anche una piccola anticipazione su un personaggio che vedremo nella seconda stagione: il futuro medico di bordo TonyTony Chopper, mostrando con uno sketch del mangaka nel promo video visibile in calce:

Chopper sarà presentato senza dubbio durante gli episodi della scorsa stagione, mostrando la sua backstory al pubblico in trepidante attesa di assaggiare e vivere uno dei momenti più toccanti dei prossimi archi narrativi. Nella Saga di Drum compare anche la dottoressa Kureha come ben sapete, la donna che insegna a TonyTony tutto quello che sa sulla medicina.

Tale personaggio potrebbe essere interpretato da Jamie Lee Curtis successivamente alla sua richiesta indiretta a Netflix all’interno di alcune interviste, senza dimenticare di come il pubblico e il cast l’abbia chiesta fortemente. Forse nel corso di questi mesi potrebbe arrivare una potenziale conferma, anche se la Curtis sarebbe davvero perfetta per il ruolo.

Il video in alto è stato molto divertente e come se non bastasse ha rivelato delle informazioni importanti per il proseguo dello show, rinnovato per una seconda stagione. L’annuncio è arrivato dal produttore esecutivo e mangaka Eiichiro Oda, probabilmente intento a restare nel progetto per ancora molto tempo. Chopper ci sarà nella nuova stagione, che dovrebbe adattare i prossimi archi narrativi del manga mostrando un’altra parte del mondo di One Piece.

