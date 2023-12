Tra le uscite Marvel targate Panini del 7 dicembre 2023 troviamo l’esordio delle nuova serie L’Immortale Thor, di Al Ewing e Martin Coccolo, e Gli Incredibili Avengers, di Gerry Duggan e Javier Garron e legata agli avvenimenti mutanti di Fall of X (così come l’altra serie di Duggan, L’Invincibile Iron Man).

Inoltre arriva un nuovo serial sulle pagine di Avengers, Avengers Inc., firmato sempre da Al Ewing per i disegni di Leonard Kirk, incentrato sulle indagini di Wasp, mentre si concludono Carnage Regna sulle pagine di Miles Morales: Spider-Man e Cold War in quelle di Capitan America.

Di seguito, direttamente dal sito ufficiale della casa editrice, tutte le uscite Marvel Panini del 7 dicembre 2023.

Le uscite Marvel Panini del 7 dicembre 2023

Amazing Spider-Man 32

Amazing Spider-Man 832

5,00 €

Contiene: Spider-Man (2023) #10/11

Si conclude il secondo ciclo dello Spider-Man di Dan Slott e Mark Bagley!

Entra in azione anche Spider-Boy, che già scalpita per la sua testata regolare!

Electro contro Gold Goblin!

Disegni di Luciano Vecchio, l’artista argentino di Iceman e Wiccan & Hulkling!

Miles Morales: Spider-Man 7

Miles Morales Spider-Man Collection 31

6,00 €

Contiene: Miles Morales: Spider-Man (2023) #7, Carnage Reigns Omega (2023) #1

Il gran finale di Carnage regna, con tutti gli eroi contro Cletus Kasady e l’Extrembionte!

Ma potrebbe essere già troppo tardi per i buoni, visto l’esercito messo in campo dal C-Man!

Tuttavia, l’evoluzione potrebbe essere la risposta… d’altronde, evolvi o muori!

Il preludio delle nuove avventure di Carnage, Miles Morales e Red Goblin!

IL FUMETTO CHE HA ISPIRATO IL FILM SPIDER-MAN: ACROSS THE SPIDER-VERSE

Venom 21

Venom 79

5,00 €

Contiene: Venom (2021) #22/23

Il ritorno di Flexo e un nuovo simbionte con quattro braccia!

La scrittrice di Valchiria: Jane Foster e Thor dà il via a una nuova era insieme ad Al Ewing!

Al debutto il nuovo Venom… anzi, la nuova Venom!

Inoltre, il ritorno di Toxin da Il pianeta dei simbionti!

Fantastici Quattro 10

Fantastici Quattro 444

3,00 €

Contiene: Fantastic Four (2022) #10

Una razza aliena costruisce un’enorme arca spaziale per sfuggire al proprio sole morente e dirigersi verso un nuovo mondo!

Purtroppo, qualcosa va storto e i motori si guastano…

L’arca resta intrappolata in un vuoto oscuro, dove nemmeno la luce delle stelle può entrare.

Ma i Fantastici Quattro cosa c’entrano con tutto questo?

L’Incredibile Hulk 4

Hulk e i Difensori 107

3,00 €

Contiene: Incredible Hulk (2023) #4

I Giganti Verdi si sfidano! Rabbia contro empatia! Hulk contro l’Uomo Cosa! Nemmeno il Gigante Verde è immune al mortale acido del suo avversario!

Nelle paludi della Florida, una sensuale seduttrice attira ignare vittime nella sua trappola…

Qual è il legame tra questa misteriosa creatura e il celebre mostro della palude?

Una storia perversa, carica di pathos e orrore!

Avengers 4

Avengers 166

6,00 €

Contiene: Avengers (2023) #5, Avengers Inc. (2023) #1

Gli Avengers devono affrontare l’Alleanza Cinerea per impedire la distruzione di cinque città sulla Terra!

Uniti sono invincibili, ma da divisi riusciranno a prevalere?

Il debutto della nuovissima serie Avengers Inc., scritta da Al Ewing (Immortal Hulk)!

Janet Van Dyne inizia a investigare su una serie di omicidi di super criminali insieme a Visione…

Capitan America 17

Capitan America 165

6,00 €

Contiene: Captain America: Cold War Omega (2023) #1, Captain America: Symbol of Truth (2022) #14

Cold War, il gran finale!

Per dichiarare guerra al mondo intero, Lupo Bianco ha scatenato un esercito di mostri della Dimensione Z.

Bucky Barnes schiera il suo ultimo pezzo sulla scacchiera per tentare di volgere la situazione a suo vantaggio…

E quando la polvere si sarà posata, potrebbe rimanere un solo Capitan America!

L’Immortale Thor 1

Thor 291

5,00 €

Contiene: Immortal Thor (2023) #1

Per alcuni è il Tonante, per altri il Re di Asgard, ma questa è la storia dell’Immortale Thor!

Quando l’ingiustizia si abbatte sulla Terra, è il Dio del Tuono a combattere per coloro che non possono farlo.

Un incredibile numero 1 che riscrive il mito del Figlio di Odino!

Dallo sceneggiatore della pluripremiata serie L’immortale Hulk!

L’Invincibile Iron Man 9

Iron Man 124

3,00 €

Contiene: Invincible Iron Man (2022) #9

Una storia legata a Fall of X!

Tony Stark… Re Nero del Club Infernale?!

Feilong e le Sentinelle Stark hanno sconfitto Iron Man privandolo della sua armatura…

…ma al Vendicatore d’oro restano ancora un paio di risorse: la militanza del padre nel Club Infernale e una nuova armatura invisibile!

Gli Incredibili Avengers 1

Marvel Miniserie 271

5,00 €

Contiene: Uncanny Avengers (2023) #1

Festeggiamo sessant’anni di Avengers con una variant a quattro ante di Alex Ross… e la nascita di una nuova squadra!

Davanti alla minaccia di Orchis, Capitan America e Rogue rilanciano la Squadra Unione!

Ma chi si nasconde sotto la maschera di Capitan Krakoa?

E quali X-Men saranno chiamati a raccolta da Steve Rogers?

Marvel Integrale: Thor di Jason Aaron 18

4,90 €

Contiene: Mighty Thor (2015) #701/703, Generations: The Unworthy Thor & the Mighty Thor (2017) #1

Il Mangog è arrivato ad Asgardia, ma la potente Thor sarà abbastanza per fermare l’inarrestabile Giudizio Finale?

Toccherà all’indegno Thor e a Odino combattere questa minaccia totale!

Una storia della Dea del Tuono e di un giovanissimo Figlio di Odino nell’antico Egitto!

Disegni dell’incredibile Mahmud Asrar (X-Men)!

X-Men: Alfiere – War College

15,00 €

Contiene: Bishop: War College (2023) #1/5

Ecco a voi… i nuovi X-Men!

Krakoa è un sogno fragile e per difendere la nazione mutante il guerriero Alfiere ha deciso di addestrare una nuova generazione di eroi.

Ma cos’ha che fare tutto ciò con un’inedita squadra di Uomini-X?

Una saga completa scritta da J. Holtham (Jessica Jones) e disegnata da Sean Damien Hill (Wakanda)!

Capitan Marvel 6

Strana Magia

Marvel Collection

18,00 €

Contiene: Captain Marvel (2019) #27/30

Devastata dopo la rottura con Rhodey “War Machine” Rhodes, Carol Danvers sembra non riuscire a rialzarsi.

Mentre i suoi amici si adoperano per tirarle su il morale, Capitan Marvel trova un nuovo campo di battaglia per tentare di dimenticare.

Purtroppo la magia è il suo tallone d’Achille, e per sconfiggere un nemico dai poteri mistici, Carol dovrà chiedere aiuto al Dr. Strange!

Disegni dell’italiano Jacopo Camagni!

Spider-Man: L’Ultima Caccia di Kraven – Edizione Definitiva

66,00 €

Contiene: Amazing Spider-Man (1963) #15, #293-294; Web of Spider- Man (1985) #31-32; Peter Parker, the Spectacular Spider-Man (1976) #131-132; Marvel Team-Up (1972) #128; Amazing Spider-Man: Soul of the Hunter; What If? (1989) #17; e materiale da Sensational Spider-Man Annual ’96, Amazing Spider-Man (1999) #634/637 e What The–?! #3

Un capolavoro Marvel in edizione definitiva con cover in ecopelle e dettagli metallizzati!

L’epico, drammatico scontro tra Kraven e Spider-Man.

La saga completa e, in più, altre avventure con il Cacciatore.

Un lussuoso libro arricchito da contenuti extra inediti!

Lego Spider-Man 6

6,90 €

Contiene: la minifigure ufficiale di Spider-Man!