Dr. Stone: la seconda parte della terza stagione debutterà il 12 ottobre

Un evento in live streaming dedicato a Dr. Stone: New World, la terza stagione dell’adattamento anime del manga Dr. Stone, ha pubblicato un nuovo video per la seconda parte della terza stagione. Questo trailer ha rivelato che il secondo corso farà il suo debutto il 12 ottobre di quest’anno.

La prima parte dell’anime ha debuttato su Crunchyroll in Giappone il 6 aprile e si è conclusa con l’undicesimo episodio. Crunchyroll ha trasmesso in streaming l’anime così come è andato in onda in Giappone. L’annuncio di Dr Stone: New World risale al 25 marzo 2021, mentre la sua programmazione al 2023. Il 20 dicembre 2021 è stato confermato un episodio speciale della durata di un’ora, successivamente trasmesso il 10 luglio 2022.

Crunchyroll descrive la storia della nuova serie con una breve sinossi che riportiamo di seguito:

Con la fine delle Guerre di Pietra, gli ex membri dell’Impero del Potere di Tsukasa uniscono le forze con il Regno della Scienza per costruire una nave in grado di navigare attraverso l’oceano per cercare risposte sul mistero della pietrificazione globale. Tuttavia, prima di poter iniziare il viaggio, Senku e i suoi amici devono trovare alcune risorse chiave e promuovere alcuni nuovi progressi scientifici per costruire il tipo di nave di cui hanno bisogno.

Dr. Stone è un manga shonen postapocalittico scritto da Riichirō Inagaki e disegnato da Boichi. Pubblicato sulla rivista Weekly Shōnen Jump di Shūeisha, ha debuttato nel 2017 per concludersi nel 2022. Ha raggiunto un successo notevole, attestato anche dal fatto che da gennaio 2021, ha registrato oltre 8,4 milioni di copie in circolazione. Si è poi classificato al 15º posto, nella lista dei migliori manga del 2018 di Takarajimasha Kono manga ga sugoi! per lettori maschi.

E la serie anime non è da meno, in quanto Crunchyroll lo ha inserito nella sua “Top 25 dei migliori anime degli anni 2010”.Inoltre è l’ottava serie anime più vista su Netflix in Giappone nel 2019. Le vicende di questa serie shonen sono ambientate nell’anno 5738, dove tutta l’umanità si ritrova tramutata in pietra a causa di una misteriosa catastrofe. Uno dei protagonisti, Taiju Oki, riesce a risvegliarsi, trovandosi di fronte ad una realtà dove la natura ha ripreso il sopravvento sulla civiltà umana. Si ricongiunge poi con Senku, un giovane e geniale scienziato, risvegliatosi qualche mese prima. Il loro obiettivo è scoprire cosa ha causato questa trasformazione globale in pietra, e ricostruire la civiltà umana tramite la scienza.

Fonte – Anime News Network