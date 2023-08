Naruto: l’ispirazione di Kishimoto per la tecnica della moltiplicazione del corpo

Masashi Kishimoto è uno dei mangaka più famosi in tutto il mondo per aver scritto e disegnato Naruto. Con il presente articolo vogliamo riportare come uno dei villain principali di Yu Yu Hakusho (Yu degli Spettri) abbia ispirato la tecnica più iconiche della serie ninja.

Pare che Kishimoto abbia tratto ispirazione da Suzaku, leader delle Quattro Bestie Sante. Questo personaggio infatti utilizzava proprio la tecnica della moltiplicazione del corpo vista in Naruto. Durante il finale dell’arco narrativo ” Castello Labirinto” di Yu degli Spettri, Yusuke Urameshi affronta il Crimson Sparrow. Quest’ultimo crea sette copie di se stesso per attaccare lo Detective degli Spiriti da più angolazioni. In Naruto, il protagonista biondo riesce però a creare molti più di sette cloni di se stesso.

L’informazione è emersa da un’intervista presente su Naruto 10th Anniversary Chronicle Book Mini, dove Kishimoto ha descritto ciò che ha trovato impressionante nel lavoro di Yoshihiro Togashi in Yu Yu Hakusho. Ha affermato che sorprende il lettore riuscendo a creare scene inaspettate che possono mostrare la minaccia rappresentata dai nemici. E la tecnica della moltiplicazione del corpo di Naruto è fortemente ispirato alla tecnica di Suzaku in Yu Yu Hakusho. Kishimoto però ha introdotto l’idea di far sì che le immagini residue fossero reali.

Il manga di Kishimoto ha fatto il suo debutto su Weekly Shōnen Jump nel 1999, fino alla sua conclusione risalente al 2014. È considerato uno dei tre Grandi del genere shōnen più importanti di semore, insieme Bleach di Tite Kubo e One Piece di Eiichiro Oda. Il successo raggiunto è incredibile, in quanto una delle serie manga più vendute di tutti i tempi con oltre 250 milioni di copie in circolazione in tutto il mondo.

Lo Studio Pierrot ha adattato il lavoro di Kishimoto in due adattamenti anime. La prima stagione si intitola Naruto, mentre la seconda Naruto: Shippuden.

Nonostante il manga sia terminato quasi dieci anni fa e l’anime di Shippuden circa cinque anni fa, Naruto rimane una pietra miliare del panorama culturale pop. Soprattutto il franchise di Kishimoto è tornato con un one-shot speciale su Minato scritto e disegnato da Kishimoto per celebrare i 20 anni dell’anime. Per di più ai primi di settembre saranno rilasciati quattro episodi speciali per l’occasione.

