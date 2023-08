One Piece: manga e anime vanno in pausa, ecco quando tornano

Tra la serie Netflix e l’arrivo del Gear 5 nell’anime, One Piece sta avendo davvero molto da fare, senza contare la serializzazione del manga che sta svelando e mostrando sempre più segreti legati alla Grand Line. Con l’arrivo della serie però, manga e anime si fermano così da far concentrare il pubblico maggiormente su di essa.

Per quanto riguarda il manga, su MANGA Plus avremo la possibilità di leggere il capitolo 1091 di One Piece solamente il 4 settembre, visto che il 27 la rivista salterà la pubblicazione. Il 31 agosto sarà disponibile la serie live action su Netflix e il manga dona spazio ad essa a quanto pare.

Idem, lo stesso discorso per l’anime: con la pubblicazione della puntata 1073 gli appassionati hanno avuto modo di ammirare alcuni sprazzi della lotta tra Kaido e Luffy, che proseguirà tra due settimane anch’essa. Da come leggiamo dal post in calce anche la trasposizione animata farà spazio alla serie TV, data la pubblicazione della puntata 1074 prevista per domenica 3 settembre.

#ONEPIECE1091#ONEPIECE1074 🚨 NO ONE PIECE MANGA CHAPTER AND ANIME EPISODE NEXT WEEK! ▪︎ One Piece Chapter 1091 Scanlation (TCB Scan/OP Scan) → August 31 or September 1. ▪︎ One Piece Episode 1074 → September 3 (JST). ▪︎ One Piece Netflix Live Action Series → August… — ONE PIECE (ワンピース) Spoilers (@OP_SPOILERS2023) August 18, 2023

Il post è abbastanza chiaro e quindi le due versioni di One Piece saranno messe in pausa per dare il giusto spazio alla tanto attesa produzione Netflix. Anche se alla fine l’attesa è sempre giustificata, in questo caso sia manga che anime sono stati messi in pausa per pubblicare al meglio la serie live action, dove anche con le varie discussioni e trend quest’ultima potrebbe essere l’unico oggetto di discussione dei primi giorni di uscita.

One Piece: manga e anime vanno in pausa, ecco quando tornano

Quindi l’anime tornerà con la puntata 1074 il 3 settembre e il manga il 4 settembre con il capitolo 1091. La serie live action con la supervisione di Oda, sarà distribuita sulla nota piattaforma streaming a partire dal 31 agosto, dopo un’attesa estenuante da parte del pubblico. Voi state attendendo questa serie? Cosa ne pensate delle immagini e dei trailer pubblicati?

Fonte Twitter