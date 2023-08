Omen, il nuovo nemico di Captain Marvel

Carol Danvers avrà un nuovo nemico supercriminale da affrontare nella sua nuova serie regolare Captain Marvel, realizzata dalla scrittrice Alyssa Wong e dalla disegnatrice Jan Bazaldua che sarà lanciata più avanti nel corso dell’anno in concomitanza con l’uscita di The Marvels al cinema.

Ecco a voi Omen, l’araldo di un essere cosmico noto come The Undone che vuole distruggere Carol Danvers per spianare la strada alla distruzione della Terra, ideato dall’artista della serie Captain Marvel Jan Bazaldua .

Qui potete dare un’occhiata al design di Omen e a Yuna, una giovane ragazza che viene affidata a Carol Danvers quando entra in possesso delle mitiche Nega-Bande, un tempo indossate dal guerriero Kree Mar-Vell, predecessore di Carol come Capitan Marvel. Inoltre, la galleria mostra anche la copertina di Stephen Segovia per Captain Marvel #2, in uscita il 22 novembre:

New era, new costume, new…deadly archenemy? Check out the latest cover and character design sheets for @crashwong and @Janbazaldua67’s run of ‘Captain Marvel’, launching this October! Read more: https://t.co/ShRcAnwgcU pic.twitter.com/TqEbw69Dif — Marvel Entertainment (@Marvel) August 23, 2023

Questa nuova epica run prenderà il via quando un’orribile entità cosmica nota come Undone si renderà conto che Captain Marvel è l’unico eroe abbastanza potente da impedirgli di divorare la Terra e invierà il suo misterioso araldo, Omen, per mettere Carol fuori gioco! Quando il piano di Omen per imprigionare Captain Marvel va a monte, Carol si ritrova legata a questa giovane ladra di strada di nome Yuna Yang.

Yuna rappresenta l’unica possibilità per Carol di sfuggire alla trappola di Omen, ma Yuna non è un’eroina e dovranno imparare l’una dall’altra se vogliono avere una possibilità di affrontare Undone!

Sembra che Carol e Yuna si legheranno come Mar-Vell e l’avventuriero umano Rick Jones, che un tempo si scambiavano il posto ogni volta che le Nega-Bande venivano fatte sbattere insieme. Come afferma la scrittrice della serie Alyssa Wong:

“Omen è un cattivo con una magia corruttiva, una misteriosa connessione con la Zona Negativa e la capacità di divorare energia: non vede l’ora di incontrare Capitan Marvel da un bel po’. Yuna Yang è una studentessa universitaria a tempo pieno e una ladra amatoriale, moralmente flessibile e con un cuore d’oro? La sua caccia alle Nega-Bande la porta dritta da Carol – e nei guai. Adoro le storie di team-up riluttanti. Accoppiare il leader degli Avengers con una criminale disinvolta e allegra porta a una dinamica divertente e a ogni tipo di scherzo. Per quanto riguarda Omen… beh, si scopre che le vite di Carol e Yuna potrebbero incrociarsi più di quanto pensino”.