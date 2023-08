Marvel Pride 2023 | Recensione del volume antologico LGBTQIA+

Tobia Brunello 2023-08-23T17:00:02+02:00 Autori: Charlie Jane Anders, Josh Trujillo, Chris Cantwell, Ro Stein, Ted Brant, Jodi Nishijima, altri Casa Editrice: Panini Comics Provenienza: Stati Uniti Prezzo: € 18,00 Cartonato a colori 17X26 – 112 pagine Data di pubblicazione: 15/06/2023

Anche per quanto riguarda la Marvel, come per la DC, Panini ripropone la speciale antologia Pride per il 2023, un volume che contiene gli originali Marvel’s Voices: Pride 2022 e Hulkling & WIccan, uscito originariamente come serial Infinity Comics in quattro parti su Marvel Unlimited nel 2021 e poi uscito in versione cartacea nel giugno 2022.

Rispetto all’omonima antologia dell’anno precedente, Marvel Pride 2023 è meno incentrato sulla celebrazione della storia dei personaggi LGBTQUIA+ e più sulla sperimentazione e sulla proposta di nuove voci e nuovi personaggi che allarghino la rappresentazione sulle pagine dei comics della Casa delle Idee.

Shela Sexton’s debut in a 20-page story! Valkyrie, Moondragon, Hercules and Marvel boy, The young avengers, D-man, Venomm and Taku pic.twitter.com/NbgYWxhnXn — Hermi 🏳️‍🌈 (@HSooridee) June 7, 2022

La minor rappresentazione riguardo alla storia dei personaggi queer è compensata da alcuni esaurienti interventi di Barbara Orlandini (in esclusiva per l’edizione italiana) e soprattutto di Angelique Roché, che ripercorre la storia di alcune coppie queer della Marvel mettendo l’accento su come siano state raccontate nel periodo in cui era vietato parlare di omossessualità dal Comics Code.

Day 29 #PrideMonth2022 🌈 If you ever grew up with same-sex attraction, you probably understand queer-coded language. It spans history and ahem… I’ve been highlighting a few examples too and how everything lives within subtext.💛💙 Quote from Marvel Voices Pride 2022. pic.twitter.com/zKs2JcQkMA — SunMoonChanlix (@SunMoonChanlix) June 29, 2022

A livello di storie a fumetti, una di queste coppie è protagonista di un racconto di Danny Lore e Lucas Werneck: si tratta dell’incantatore di serpenti Venomm e del consigliere di T’Challa Taku, chiaramente una coppia nelle storie di Black Panther di Don McGregor ma che solo oggi, a distanza di 50 anni, possono essere rappresentati come tale.

So this comes out on my birthday. And for my birthday, I get to make this moment between Taku and Venomm happen, with @LukasWerneck . I’m incredibly honored and thank you to @MightyBrunstad and @AngeliqueRoche for believing in us, and them! https://t.co/lL4ISGBcbM pic.twitter.com/RsnTCi9IV0 — Danny Gay-da-Lore-ian (@weredawgz) May 12, 2022

Altri protagonisti delle storie brevi sono gli Young Avengers Wiccan, Hulkling e America Chavez, che loro malgrado in una storia di Alyssa Wong e Stephen Byrne devono correre al salvataggio dell’ex compagno di squadra Loki rapito da una grandissima e variegata compagine di ex-amanti (sottolineando la fluidità sessuale di Loki, derivata anche dal folklore nordico).

Miss America Chavez in ‘Marvel Voices: Pride’(2022) pic.twitter.com/7DuZd9VJle — Diversity in Comics (@POCinComics) April 24, 2023

Loki è co-protagonista anche in una storia della Valchiria Runa, di Ira Madison e Lorenzo Susi, in cui i due organizzano il primo Pride della storia di Asgard.

A preview of my my Marvel debut! Valkyrie (Rūna) stars in “Over the Rainbow,” (written by me) alongside Loki and Thor in the anthology “Marvel’s Voices: Pride #1”: Inks: Lorenzo Susi

Colors: @rachellecherihttps://t.co/6O0UOlulC1 pic.twitter.com/wwOMY7tSxM — Ira (@iramadisonthree) May 13, 2022

C’è spazio anche per i Guardiani della Galassia, prima con una storia di Andrew Wheeler e Brittney WIlliams che sottolinea le differenze che rendono la coppia composta da Ercole e Marvel Boy così ben assortita, e quindi con una curiosa avventura “telepatica” firmata da Christopher Cantwell e Kei Zama in cui Dragoluna è trasportata in uno scenario astrale da Fronte del Porto dal Gran Maestro che la vede leader di una gang, i Dragoni, contrapposta alle Meraviglie guidate dalla sua amata Phyla-Vell.

Infine le ultime storie tratte da Marvel’s Voices: Pride introducono una serie di nuovi personaggi che hanno poi avuto spazio nel corso del 2023. Una storia di Grace Freud e Scott Henderson introduce un gruppo di ragazzi trans dotati di superpoteri che frequentano un centro giovanile LGBTQIA+ intitolato a Matt Baker (fumettista gay della Golden Age), tutorati da D-Man e che finiscono per dare una mano a Spider-Man in uno scontro con il Sinistro Sindacato.

Alphelion (Marvel) Reed Fox is a mutant with the power to freeze things and his body contamina empty universes. Recommendations: X-Men Unlimited Infinity Comic (2021), Marvel’s Voices, Pride (2022) pic.twitter.com/R8BSIJBVMv — Mads 🏳️‍🌈⃤ (@MadsTweetedThis) April 10, 2023

Questi personaggi sono stati poi protagonisti di un serial di X-Men Unlimited Infinity Comics su Marvel Unlimited, ma compaiono brevemente anche nell’ultima, lunga storia tratta dall’antologia scritta da Charlie Jane Anders e disegnata da Ro Stein e Ted Brant. In questa storia che è a tutti gli effetti il prologo al ciclo finale di New Mutants firmato dalla stessa Anders (così come la successiva miniserie New Mutants: Lethal Legion) viene introdotto il nuovo personaggio mutante Escapade, alias Shela Sexton, ladra trans con il potere di scambiarsi momentaneamente con le altre persone.

Marvel Comics reveal Escapade, their new hero debuting in a segment of ‘MARVEL VOICES PRIDE 2022’ from writer Charlie Jane Anders and artists Ted Brandt and Ro Stein this June. The character is a mutant trans woman and her story will be continued in ‘NEW MUTANTS’ this fall. pic.twitter.com/fXX6Wv5J0r — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) May 11, 2022

Nel corso della storia, lunga 20 pagine come gli episodi “regolari”, facciamo la conoscenza del suo miglior amico Morgan Red, leggendo anche alcuni episodi della loro infanzia in alcune deliziose strisce a fondo pagina che omaggiano i Peanuts di Charles Schultz, assistiamo ad un tentativo di furto che la porta a scontrarsi con la supercriminale Skullbuster e al suo incontro con Emma Frost e Destiny che getta le basi per il suo ingresso nel mondo degli X-Men.

Marvel Pride 2022 is a hodgepodge of trite, well-meaning stories that range in quality from ultimately forgettable to honestly borderline offensive (talk about that later)… Except for one…and it’s the one that NEEDED to be good. Escapade’s story is worth the $ of admission ❤️ pic.twitter.com/6KPLlkDhiT — Anne Reads Comics! (Pre-Order Women Led Books!) (@AnneComics) June 22, 2022

Chiude il volume la lunga storia (38 pagine) scritta da Josh Trujillo e disegnata da Jodi Nishijima dedicata a Hulkling e Wiccan, i due Young Avengers che si sono sposati durante la saga Empyre e che ora governano fianco a fianco l’impero spaziale nato dall’Alleanza Kree/Skrull.

And then I also loved the Marvel Unlimited Infinity comic – WICCAN & HULKLING (Trujillo, Nishijima, Milla).I loved this. Obviously. How could I not? But it was beautiful & fun and unexpected and had me furious by the end – in the kind of how dare they put my darling through this? pic.twitter.com/a7Iqx1j5Yy — Charis Pollard (@ACharisPollard) November 3, 2021

Dopo che una cena con ospiti Uomo Ghiaccio, Northstar e suo marito Kyle Jinadu ha fatto sorgere dei dubbi sul futuro del loro matrimonio nelle menti di Billy Kaplan e Teddy Altman, un incantesimo di Agatha Harkness li proietta in una vita in cui entrambi sono insieme ad un amante che gli offre esattamente quello che vogliono: l’essere divino Eidolon, bisognoso di essere salvato e legato alla Terra per Wiccan, il pirata spaziale Goebig, compagno di lotta nel cosmo, per Hulkling. L’amore tra i due però, nonostante i ricordi modificati, è ancora presente e forte…

The second episode of Hulkling and Wiccan by @losthiskeysman and Jodi Nishijima is now on @MarvelUnlimited and now I want a Crystal Gems crossover ❤️❤️❤️ pic.twitter.com/gL7SF9KUjz — Luciano Vecchio (@LucianoVecchio) November 8, 2021

Il montaggio delle tavole pensate per lo scorrimento verticale di Jodi Nishijima funziona molto bene nei primi capitoli, ma va a creare un ritmo narrativo molto disomogeneo nella parte centrale, in cui alcuni cambi di scena e alcune rivelazioni non si integrano in maniera perfettamente fluida nella narrazione.

Rispetto al corrispettivo 2023 della DC, Marvel Pride appare meno orientato ad educare e insegnare la storia della rappresentazione LGBTQIA+ nei fumetti (compito già assolto dall’antologia dell’anno scorso) e più ad offrire una rappresentazione e una celebrazione più gioiosa dei propri personaggi queer.

Se da un lato può apparire forse un po’ troppo leggero e sorvolare troppo facilmente sugli effettivi problemi che la comunità queer si ritrova ad affrontare quotidianamente (solo nei flashback di Escapade si toccano brevemente questi temi), dall’altro offre la possibilità di empatizzare maggiormente con i personaggi e offre una sorta di “normalizzazione” delle loro relazioni, passo importante per la piena accettazione.