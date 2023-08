Nicola Gargiulo 2023-08-24T07:00:11+02:00 Autori: Peach Momoko’ Casa Editrice: Planet Manga Provenienza: Giappone Prezzo: € 12,00 Brossurato a colori Data di pubblicazione: 15/06/2023

Demon Days si presenta come una storia davvero interessante, fondendo la mitologia classica giapponese con gli eroi della Marvel, rielaborando entrambi gli aspetti. Il risultato è davvero gradevole e immerge nel mondo nipponico gli appassionati della Marvel poco avvezzi a tali temi, grazie a un racconto profondo e fluido e della tavole straordinarie e tecnicamente elevate.

L’autrice Peach Momoko mescola quindi i personaggi Marvel con le leggende e la storia del Giappone per dare vita a un’opera straordinaria raccolta in un volume unico. Thor, Tempesta, la Vedova Nera, Venom, Wolverine e altri character vengono riplasmati per un tuffo nella mitologia nipponica: non occorre dire il successo di questa idea.

Questo di cui andremo a discutere è un unico volume, comprensivo delle storie Demon Days: X-Men 2021) #1, Demon Days: Mariko (2021) #1, Demon Days: Cursed Web (2021) #1, Demon Days: Rising Storm (2021) #1, Demon Days: Blood Feud (2022) #1, King in Black (2021) #4 (II).

Demon Days – I personaggi Marvel rivisti in chiave nipponica

Vedere gli eroi della Marvel immersi in un mondo magico, pericoloso, suggestivo e fantastico come quello del folklore giapponese non ha prezzo. Come se non bastasse l’autrice costruisce delle storie molto articolate e suggestive, mescolando anche il quel caso la Marvel con la storia e la mitologia della magica terra del Sol Levante.

Grazie a questa fusione otteniamo un volume leggero, fresco, diretto e senza dubbio imprescindibile per i fan di entrambi i soggetti presenti come cardine principale del racconto. Le ambientazioni la faranno da padrone e i vari scontri nelle foreste mitiche nipponiche riusciranno a catturare qualsiasi lettore si approcci alla storia, grazie anche a un tecnica illustrativa davvero straordinaria.

Il tratto dinamico e pulito di Peach dona un’aria davvero singolare alle tavole e non esageriamo nel dire che ognuna di esse può essere un quadro o un poster da appendere in camera vostra. Le tavolozze nitide e i colori spesso freddi delle vignette, mosse da una struttura sempre concerne alla storia e molto fluide, donano un vero punto di forza a Demon Days, un’opera caldamente consigliata a tutti i fan della Marvel e non.

Conclusioni

Demon Days è quindi un racconto corale, dinamico, espressivo, carismatico e profondo e senza dubbio gioca sul fattore di immergere i noti personaggi Marvel nel mondo della mitologia giapponese, ad oggi uno dei più amati di sempre dal pubblico, visti gli enormi dettagli e misteri che esso contiene.

Nonostante la storia sia davvero buona e interessante, il vero punto di forza sono le tavole, intese come struttura e colori e senza dubbio dovrebbe essere acquistato solamente per questo: un tripudio di talento e capacità artistiche elevante che difficilmente si vedono in giro.