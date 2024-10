Tra le uscite Marvel targate Panini del 17 ottobre 2024 troviamo lo specialissimo X-Men 37, che chiude definitivamente l’era krakoana con il 700° numero originale di Uncanny X-Men. Ma per i mutanti, così come per tutto il resto dell’Universo Marvel, non c’è tempo di prendere il respiro, dato che inizia il maxi-evento Blood Hunt, con i tie-in degli X-Men e di Wolverine, oltre che al primo episodio della miniserie portante che vede tra i protagonisti Blade.

Blade protagonista anche del secondo e ultimo volume della sua serie, una storia che che precede Blood Hunt e ne pone alcune fondamenta. Lettura perfetta in tempo di Halloween, così come lo speciale La Cripta delle Ombre, che presenta tutte le storie a tema realizzate dalla Marvel negli ultimi anni. Infine, la coppia protagonista del blockbuster estivo dei Marvel Studios si riunisce anche su carta in Deadpool e Wolverine WWIII, mentre una squadra di Wolverine provenienti da tutto il multiverso è di scena su Weapon X-Men: un Multiverso di Logan.

Di seguito, direttamente dal sito ufficiale della casa editrice, tutte le uscite Marvel Panini del 17 ottobre 2024.

Le uscite Marvel Panini del 17 ottobre 2024

X-Men 37

Gli Incredibili X-Men 418

6,90 €

Contiene: X-Men (2021) #35

Variant Cover

Gli Incredibili X-Men 418

8,90 €

Tutto porta a qui!

L’era krakoana giunge al termine con un albo celebrativo indimenticabile firmato da leggende dei comics!

Inoltre il fato di Charles Xavier, Nightcrawler con famiglia e un Apocalisse di nuovo temibile!

E preparatevi alla nuova era con gli sceneggiatori Jed MacKay e Gail Simone!

Blood Hunt 1

5,00 €

Contiene: Free Comic Book Day: Blood Hunt (2024) #1, Blood Hunt (2024) #1

Blood Hunt 1

Variant Cover

7,00 €

Contiene: Free Comic Book Day: Blood Hunt (2024) #1, Blood Hunt (2024) #1

Il nuovo, devastante evento Marvel inizia qui!

I cieli si sono oscurati, il sole è scomparso: l’intero pianeta è divenuto terreno di caccia dei vampiri!

Ma chi è la mente dietro questo attacco globale? Il mistero si infittisce quando Dracula risulta innocente, mentre gli Avengers trovano pane per i loro denti!

Una storia dell’acclamato Jed MacKay (Moon Knight) con gli strepitosi disegni di Pepe Larraz (House of X) e Sara Pichelli (Spider-Man).

X-Men: Blood Hunt 1

Immortal X-Men 28

5,00 €

Contiene: X-Men: Blood Hunt – Jubilee (2024) #1, X-Men: Blood Hunt – Magik (2024) #1

Nella miniserie Blood Hunt, i vampiri stanno conquistando il mondo…

…ma gli eroi dell’Universo Marvel e gli X-Men non intendono cederglielo facilmente!

L’ex vampira Jubilee si allea con delle vecchie conoscenze!

Magik, invece, si dirige in Siberia! Entrambe daranno filo da torcere ai vampiri più potenti.

Wolverine 49

Wolverine 453

5,00 €

Contiene: Wolverine: Blood Hunt (2024) #1/2

Una storia di Blood Hunt!

Inizia qui una miniserie ricca di vampiri, sangue e teste tagliate!

Aggiungete alla miscela due alleati che sono passati dalla parte dei succhia sangue…

…e una crociata vampira ammazzavampiri. Il risultato? Agghiacciante!

Spider-boy 7

3,00 €

Contiene: Spider-Boy (2023) #7

Il gran finale della prima saga di Bailey Briggs!

Prigioniero di Melodia Stillwell, il nostro eroe ha una sola speranza…

La Fattoria contro gli incredibili amici di Spider-Boy?!

Madame Mostruosità si gioca il tutto per tutto!

Marvel Integrale gli Incredibili X-Men 70

4,90 €

Contiene: Uncanny X-Men (1963) #271, X-Factor (1986) #60, New Mutants (1983) #95-96

Continua Programma Extinzione!

X-Men, X-Factor e i Nuovi Mutanti protagonisti di una saga epocale!

Il destino di Tempesta, il ritorno di Havok e grandi cambiamenti per i muntati più giovani!

Storia di Chris Claremont e Louise Simonson e disegni delle superstar Jim Lee, Rob Liefeld e Jon Bogdanove.

Comincia il rush finale verso la conclusione dell’epico ciclo di Claremont!

Marvel Integrale Spider-Man di J.M. DeMatteis 45

4,90 €

Contiene: Amazing Spider-Man Family (2008) #3/4, Web of Spider Man (2009) #1, Amazing Spider-Man (1963) #700

Quattro storie complete finora mai ristampate!

Kaine, Ben Reilly e nuove rivelazioni sulla Saga del clone!

Harry Osborn e Peter Parker si rivedono!

La storia di un nuovo Spider-Man che non sapevate di amare!

Blade 2

Male Contro Male

Marvel Collection

18,00 €

Contiene: Blade (2023) #6/10

Il gran finale della miniserie di Blade e il prologo di Blood Hunt!

Per sconfiggere l’Adana, il Diurno non ha altra scelta che rivolgersi alla sua nemesi: Dracula!

Il cacciatore di vampiri dovrà giocarsi il tutto per tutto!

La Cripta delle Ombre

Marvel Collection

19,00 €

Contiene: Crypt of Shadows (2019) #1, Crypt of Shadows (2022) #1, Crypt of Shadows (2023) #1

Qualcosa di terrificante si è liberato e striscia fuori da uno degli angoli più terrificanti del mondo Marvel: la Cripta delle ombre!

Lì si annidano le creature, i mostri, i vampiri… coloro che predano l’innocenza e la bontà!

Le ombre sono più profonde di quanto pensiate e innumerevoli orrori si nascondono al loro interno!

Unitevi ad alcuni dei vostri eroi preferiti per storie di zanne, artigli e silenziose creature della palude!

Deadpool e Wolverine WWIII

Marvel Collection

16,00 €

Contiene: Deadpool & Wolverine: WWIII (2024) #1/3

Sono la coppia peggio assortita nella cultura pop… e la più amata!

Chi è Delta, e perché ce l’ha con Deadpool? E perché Wolverine ne è stato coinvolto?

Firmato da una coppia di autori superstar che hanno fatto la storia dei due personaggi: Joe Kelly e Adam Kubert!

Il volume definitivo dopo l’uscita al cinema di Deadpool & Wolverine!

Weapon X-Men: un Multiverso di Logan

Marvel Collection

19,00 €

Contiene: Original X-Men (2024) #1, Weapon X-Men (2024) #1/4

Una saga completa che inizia nel passato e vi porterà in luoghi noti, ma anche sconosciuti!

Il Multiverso è in pericolo e la Fenice raduna gli X-Men originali perché lo salvino!

E quando questi non bastano… si affida ai Wolverine di vari universi!

Una folle e avvincente odissea piena di pathos, mondi distrutti e Terre alternative!

Super Cattivi – le Origini dell’Universo Marvel

75,00 €

Contiene: Fantastic Four (1961) #5, #53, Journey Into Mystery (1952) #85 (I), #102 (II), Amazing Spider-Man (1963) #3, #39/40, #50, Strange Tales (1951) #126/127 (II), Tales of Suspense (1959) #50 (I), #65/67 (II), Avengers (1963) #8, 55, Tales to Astonish (1959) #90/91 (II), Silver Surfer (1968) #3 (I), Invincible Iron Man (1968) #55, Daredevil (1964) #131, Iron Fist (1975) #14, Uncanny X-Men (1963) #221, Super-Villain Classics Galactus: The Origin (1983) #1

Se avete amato le origini degli eroi Marvel, odierete amare le prime apparizioni dei loro storici avversari!

Le origini di nemesi indimenticabili come Ultron, Kang, Green Goblin, Thanos e Loki, solo per citarne alcuni!

Una raccolta di storie realizzate dagli autori che hanno contribuito a costruire l’Universo Marvel!

Un volume extra-large, ricco di approfondimenti e perfetto per nuovi lettori!

Crea il tuo Fumetto: Avengers

4,90 €

Unisciti ai mitici Avengers e scopri insieme a loro tutti i segreti della creazione dei fumetti! Dalla sceneggiatura, al disegno, ai testi: questo magazine ti accompagnerà passo dopo passo insegnandoti tutti i trucchi del mestiere del fumetto con protagonisti i tuoi super eroi preferiti. In più, tanti adesivi per completare le tue storie! Non ci sono limiti alla fantasia e alla creatività: è il momento di dare vita alla storia a fumetti che hai sempre immaginato e diventare un vero fumettista!