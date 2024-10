Tra le uscite DC targate Panini del 17 ottobre 2024 troviamo Superman, protagonista sia sul suo mensile che sulla serie team-up Batman/Superman: I Migliori del Mondo. Inoltre arriva anche il secondo volume della raccolta della serie dedicata a Jon Kent, Superman – Figlio di Kal-El, mentre in tema con la stagione esce anche lo Speciale Halloween 2024 dedicato a tutto l’universo DC e il volume Swamp Thing: Le Radici del Terrore, con tanti grandi autori che si calano nell’orrore della palude.

Infine, due volumi dedicati alla particolarissima interpretazione del Cavaliere Oscuro di Sam Kieth, Batman: Segreti e Follia e Batman: Attraverso lo Specchio.

Di seguito, direttamente dal sito ufficiale della casa editrice, tutte le uscite DC Panini del 17 ottobre 2024.

Le uscite DC Panini del 17 ottobre 2024

Superman 14

Superman 67

5,00 €

Contiene: Action Comics Annual 2023 #1

Nora Stone e l’inganno di Terra blu: cade la maschera!

Il portale fra i mondi è spalancato e l’invasione della Terra ha inizio!

Superman e la Casata di El contro l’Impero delle Ombre: è guerra a Metropolis!

Quale sarà la scelta finale di Otho-Ra?

Batman/Superman: I Migliori del Mondo 21

Batman/Superman 52

3,00 €

Contiene: Batman/Superman: World’s Finest (2022) #21

Continua L’erede del regno, il grande ritorno al mondo di Kingdom Come!

Dopo aver ritrovato David Sikela su Terra-22, Superman e Batman incontrano le loro varianti di questo mondo lanciato verso un futuro apocalittico.

Riusciranno i Migliori del Mondo a impedire la trasformazione di Boy Thunder nel malvagio Magog, oppure il suo destino è già segnato?

Preparatevi a essere spazzati via dal talento di Mark Waid e Dan Mora!

Jay Garrick – Flash: Più le Cose Cambiano…

DC Collection

19,00 €

Contiene: Jay Garrick: The Flash (2023) #1/6

Jay Garrick, il primo e originale Flash, ha finalmente ritrovato sua figlia Judy tra le pieghe del tempo.

Dopo essere stata dimenticata dal mondo intero, Judy fa ritorno in un mondo che non conosce più, pieno di gente capace di correre a velocità supersonica proprio come lei.

Mentre cerca di adattarsi alla vita moderna, lei e suo padre devono fronteggiare un nemico che trama nell’ombra da oltre ottant’anni.

Jeremy Adams (Flash) e Diego Olortegui (Aquaman: The Becoming) aggiungono un nuovo fiammante tassello alla leggenda dei velocisti DC.

Universo DC: Speciale Halloween 2024

22,00 €

Contiene: DC: House of Horror (2017) #1, Cursed Comics Cavalcade (2018) #1

L’antologia perfetta per Halloween… o per una serata piovosa seduti davanti al caminetto!

Otto storie, otto incubi, otto mondi in cui il concetto stesso di supereroe è andato terribilmente storto…

…e altri dieci racconti con i nostri eroi alle prese con minacce inquietanti e paurose!

Un approccio inedito all’Universo DC realizzato da alcuni dei più grandi artisti moderni!

Superman – Figlio di Kal-El 2

L’Ascesa

DC Rebirth Collection

23,00 €

Contiene: Superman: Son of Kal-El (2021) #7/10, Superman: Son of Kal-El Annual 2021 #1, Nightwing (2016) #89

Prosegue la raccolta delle avventure di Jon Kent nei panni di Superman!

Costretto ad assumere il ruolo di suo padre come protettore della Terra, Jon farà del suo meglio per essere all’altezza di questo compito impossibile!

Riuscirà a proteggere il suo nuovo ragazzo dalle mire vendicative di Henry Bendix, o sarà obbligato a dichiarare guerra allo stato di Gamorra?

Con l’apparizione speciale di Aquaman e l’apprezzatissimo team-up con Nightwing!

Swamp Thing: Le Radici del Terrore

DC Evergreen

22,00 €

Contiene: Swamp Thing: Winter Special (2018) #1, Swamp Thing: Halloween Horror Giant (2018) #1, Young Monsters in Love (2018) #1, Cursed Comics Cavalcade (2018) #1

Una raccolta di avventure che scaldano il cuore e tormentano l’anima!

Nell’acclamata storia scritta da Tom King (Batman), Swamp Thing accompagna un ragazzo smarrito in una landa desolata d’inverno mentre un mostro dà loro la caccia.

Brian Azzarello (100 Bullets) ci cala nell’atmosfera di Halloween, un momento in cui la barriera tra i mondi diventa sempre più sottile e solo Swamp Thing può affrontare le creature provenienti dall’altro lato.

Un concentrato di talenti del mondo del fumetto racconta una delle figure più enigmatiche dell’Universo DC!

Batman: Segreti e Follia

DC Deluxe

31,00 €

Contiene: Batman: Secrets (2006) #1/5, Arkham Asylum: Madness (2010) #1

Due storie con cui l’artista che ha dato un volto a Sandman si addentra nel mondo del Cavaliere Oscuro e della sua nemesi per eccellenza.

Il Principe Pagliaccio del Crimine scava nei segreti del giornalista Mooley Williams per mettere in atto un piano di manipolazione dei media destinato a gettare fango su Batman.

Entriamo assieme all’infermiera Sabine Robbins nel famigerato Arkham Asylum, dove ci aspetta un disperato viaggio nella follia…

L’incredibile talento di Sam Kieth (The Maxx) incontra il personaggio più carismatico del mondo dei comics: Batman Joker!

Batman: Attraverso lo Specchio

DC Library

18,00 €

Contiene: Batman: Through the Looking Glass (2012) #1

Il primo incontro tra il Cavaliere Oscuro e il Cappellaio Matto!

Batman arriva nel Paese delle Meraviglie: realtà o vivida allucinazione?

Robin e Alfred lo credono in preda ai deliri, ma se così fosse non sarebbe in grado di risolvere gli strani accadimenti che stanno tormentando Gotham…

L’eccezionale duo composto da Bruce Jones (Incredible Hulk) e Sam Kieth (The Maxx) dà vita a una lugubre favola dalle tinte oniriche.

DC Omnibus: Dceased

DC Omnibus

90,00 €

Contiene: DCeased (2019) #1/6, DCeased: A Good Day to Die (2019) #1, DCeased: Unkillables (2020) #1/3, DCeased: Dead Planet (2020) #1/7, DCeased: Hope at World’s End (2020) #1/15, DCeased: War of The Undead Gods (2022) #1/8

Un misterioso tecno-virus si è diffuso sulla Terra, infettando un decimo della popolazione mondiale e trasformandola in un branco di zombi assetati di sangue!

Gli eroi della Justice League sono colti alla sprovvista e devono affrontare la missione più dura di tutta la loro vita: scongiurare la fine del mondo!

La raccolta completa dell’epopea horror più spaventosa della storia DC!

Un grande racconto epico e terrificante, in cui sono presenti tutte le più grandi icone della casa editrice.

Universo DC di Jack Kirby

DC Omnibus

114,00 €

Contiene: In the Days of the Mob (1971) #1, Spirit World (1971) #1, Demon (1972) #1/16, Sandman (1974) #1/6, Omac (1974) #1/8, Our Fighting Forces (1954) #151/162, Super Powers (1984) #1/5, Super Powers (1985) #1/6, 1st Issue Special (1975) #1, #5, #6, DC Comics Presents (1978) #84, Richard Dragon, Kung Fu Fighter (1975) #3, Weird Mystery Tales (1972) #1/3, Forbidden Tales of Dark Mansion (1972) #6

Il leggendario Jack Kirby alle prese con l’Universo DC!

Nei suoi anni alla DC, Kirby non ha solo creato personaggi come Demon e OMAC, ma ha dato fondo alla sua vena artistica realizzando alcune delle tavole più innovative della storia del fumetto.

Dai supereroi alla fantascienza distopica, dal misticismo alle storie di guerra, nessun genere è sfuggito all’interpretazione del Re dei comics.

Inoltre, dodici storie tratte da Our Fighting Forces, ambientate durante la Seconda Guerra Mondiale: tra i racconti più personali che Kirby abbia mai realizzato!

Flash 4

DC Classic Silver Age

37,00 €

Contiene: Flash (1959) #148/163

Tornano le classiche avventure di Barry Allen!

Flash corre sempre più veloce e incontra nemici come Capitan Cold, Trickster e ritrova amici come… Flash!

Con classici intramontabili come I pericoli polari di Capitan Cold! e Il giorno in cui Flash perse il controllo di sé!.

Un tuffo negli anni Sessanta con storie inedite in Italia o che tornano disponibili dopo decenni!

F.B.P. 3

Audeamus

DC Black Label Hits

15,00 €

Contiene: FBP (2013) #14/19

“Proteggere l’umanità dall’impossibile”: questo motiva il Federal Bureau of Physics. Ma teoria e pratica sono due cose molto diverse.

Gli enormi tornado quantici che attraversano il pianeta potrebbero mettere in discussione le priorità degli agenti Cicero Deluca e Adam Hardy. L’universo sta esaurendo la materia oscura…

…e se Adam e Cicero non riusciranno ad aiutare l’F.B.P. a crearne altra, non ci sarà più un’umanità da proteggere!

Simon Oliver e Alberto Ponticelli proseguono la serie che ha reso la fisica alla portata di tutti.

Ocean/Orbiter

Dc Black Label Deluxe

33,00 €

Contiene: Ocean (2004) #1/6, Orbiter (2003) #1

Due grandi storie di fantascienza scritte da Warren Ellis e raccolte in un’unica edizione deluxe!

In Ocean, l’ispettore delle Nazioni Unite Nathan Kane deve scoprire cosa si nasconde sotto una cappa di ghiaccio spessa un chilometro in Europa…

In Orbiter, uno shuttle scomparso da tempo atterra sul nostro pianeta svelando un mistero che arriva dalle profondità dello spazio!

Il volume perfetto da leggere e regalare per chi si volesse avvicinare a fumetti adulti e appassionanti!