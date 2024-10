Fairy Tail 2, la preview del videogame

Alfredo Paniconi 2024-10-16T19:05:29+02:00 Fairy Tail 2 ha delle ottime premesse, sia dal punto di vista grafico che del gameplay. Manca ancora qualche mese, ma si può ben sperare di trovarsi di fronte ad un titolo che ha compiuto un buon passo avanti rispetto al capitolo precendente. Sviluppo: Gust Pubblicazione: Koei Tecmo Europe Ltd Lingua: Inglese Genere: Action RPG Piattaforme: PlayStation 4, PlayStation 5, Steam e Nintendo Switch Uscita: 13 dicembre 2024

Non manca poi molto all’attesissima uscita di Fairy Tail 2 che abbiamo avuto modo di provare in anteprima. Il nuovo gioco di ruolo dallo stile giapponese basato sull’acclamatissima serie fantasy Fairy Tail. Basti pensare che tra manga e anime ha venduto oltre 72 milioni di copie in tutto il mondo. Una schiera di appassionati di tutto rispetto quindi. Il merito va senza dubbio dato alla storia originale ma anche all’accattivante stile di Hiro Mashima. Con la sua grande cura nella profondità dei personaggi e le dinamiche di gruppo mai banali o scontate. Il mondo dei videogiochi, però, lo sanno bene gli assidui frequentatori di questo settore, è tutta un’altra cosa.

Ovviamente la nostra versione di prova aveva un contenuto parziale che andava dall’inizio del Prologo fino al Capitolo 4, dopo la prima apparizione di Acnologia. In realtà in questo secondo titolo, sequel del gioco originale Fairy Tail uscito nel luglio del 2020, la storia narrata è al culmine della sua intensità e bellezza. Infatti ci ritroveremo a vivere i drammatici sviluppi dell’Alvarez Empire Arc. Vestiremo i panni di Natsu, Lucy e gli altri membri della gilda di Fairy Tail. In questo uniremo le forze per combattere contro l’imperatore Spriggan (Zeref) dell’Alvarez Empire, protetto dal suo temibile corpo d’elite Spriggan 12 e Drago Nero, Acnologia.

Gameplay

Dal punto di vista tecnico Fairy Tail 2 ha un gameplay migliorato rispetto al titolo precedente. Le battaglie risultano essere molto più intense e spettacolari. Dalla nostra avremo infatti magie più potenti a nostra disposizione e anche una serie di altri elementi strategici per poter realizzare delle combo in sequenza ed eliminare i nemici. Infatti si avrà la possibilità di poter fare delle magie ancora più potenti caricandole al livello massimo durante gli attacchi. Oltre a ciò, alcuni personaggi potranno attivare la “Mode Change” che nel mezzo della battaglia daranno un senso maggiormente strategico agli scontri. Insomma sarà possibile eseguire sia dei colpi normali, che attacchi speciali. Ma anche delle tecniche specifiche per ogni personaggio potrà eseguire dopo aver caricato abbastanza un indicatore.

Il gameplay del sistema di combattimento è quindi velocizzato e modernizzato rispetto al titolo precedente. Con un dinamismo che si avvicina a quello dei miglior action RPG di ultima generazione. Lo ricordiamo, quella che abbiamo provato era una versione parziale, limitata nei contenuti. Mentre la versione completa di Fairy Tail 2 avrà tantissimi contenuti in-game esclusivi, incluso un epilogo originale. Inoltre ci saranno anche le interessantissime Character Stories, che ci daranno la possibilità di scoprire nuovi aspetti dei nostri personaggi preferiti, come momenti e interazioni presenti soltanto nel gioco. Come pure è inedita la storia, Key to Hidden Secrets, che ci permetterà di vivere gli eventi che si svolgono dopo la battaglia finale della storia originale.

Grafica e sonoro

Per quanto riguarda la grafica, c’è da dire che è un buon livello e non ci si poteva aspettare di meglio. Per cui nel complesso la resa visiva del gioco crea quell’appeal che riesce ad attrarre e affascinare. Gli scenari sono piuttosto ricchi e con un level design che denota un grande lavoro. Anche per quanto riguarda le animazioni e gli effetti ci troviamo di fronte a un bell’impatto visivo. Le battaglie di magia risultano essere spettacolari e questo è ciò che ci si aspetterebbe da un titolo simile.

Dal punto di vista sonoro, troviamo una bella colonna sonora come lo era stata anche nel titolo precedente. Infatti era una degli aspetti migliori, senza dubbio. Anche gli effetti sonori integrati nel sistema di battaglia conferiscono maggior spessore e impatto quando si gioca. Quindi non solo per quanto riguarda la colonna sonora, ma anche l’impianto sonoro in generale è davvero eccellente.

Conclusione – Fairy Tail 2 ANTEPRIMA

Come abbiamo avuto modi di testare su questa anteprima giocata su Steam, il gioco ha tutta una serie di potenzialità da esplorare e che premettono molto bene. Ovviamente c’è ancora da lavorare ma le premesse sembrano buone. In particolare, l’intero mondo di Fariy Tail è stato ricreato fedelmente in con una buona grafica. Gli stessi personaggi sembrano usciti direttamente dall’anime con ben poche sbavature, a quanto ci è sembrato di appurare. Molto interessanti anche le movenze e l’espressività di ogni singolo personaggio. Tra i punti interessanti c’è anche quello dello spostamento tra le varie zone senza interruzioni con relativi caricamenti. Un open world in piena regola con l’intero mondo di Fairy Tail totalmente da esplorare.