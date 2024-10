Tra le uscite Planet Manga del 17 ottobre 2024 troviamo l’esordio di Moriarty the Patriot: the Remains, il seguito delle vicende di William e compagni firmate da Yosuke Saita e Hikaru Miyoshi.

Inoltre un nuovo volume di Ken il Guerriero – Hokuto No Ken Extreme Edition, mentre i festeggiamenti per i 40 anni continuano anche al cinema la riedizione in sala del film restaurato, oltre ai vari altri successi come Wind Breaker, Giant Killing e Uncle From Another World.

Di seguito, direttamente dal sito ufficiale della casa editrice, tutte le uscite Planet Manga del 17 ottobre 2024.

Le uscite Planet Manga del 17 ottobre 2024

Giant Killing 61

5,50 €

Filosofia, determinazione, tradizione: il Kashima capolista ha dalla sua tutto questo. Per cercare di trovare la chiave per sconfiggerli, l’ETU dà il via a un “allenamento speciale segreto”. Manca ormai pochissimo alla partita che deciderà chi vincerà il campionato, e ogni istante conta!

Wind Breaker 10

7,00 €

IN CERCA DI UN AIUTO… DAL CIELO!

Sakura, Suo e Nirei si ritrovano a combattere fianco a fianco con i Roppo Ichiza per difendere Shizuka. Le matricole del Fuurin sono ormai allo stremo, ma non possono permettere che rapiscano l’amica di Camelia. Servirebbe un aiuto “celeste”, come uno dei guardiani del Fuurin…

Guitar Shop Rosie 3

7,50 €

FA LA COMPARSA UN CHITARRISTA MISTERIOSO!

Sotto una pioggia incessante, uno sconosciuto solca la soglia del Guitar Shop Rosie. Porta con sé una vecchia chitarra e alcuni pezzi smontati. Mentre i ragazzi esitano ad accettare la sua richiesta di assemblaggio, il cliente svanisce improvvisamente dal negozio…

Spring Storm and Monster 3

7,00 €

DALL’AUTRICE DI MA CHE SFACCIATO!, UNA LOVE COMEDY SEMPRE PIÙ STUZZICANTE!

Ranko riceve senza sosta le attenzioni del bellissimo e pericoloso Kaya, suo fratello acquisito. Ma cosa accadrebbe se questa relazione proibita diventasse… un triangolo?

Ken il Guerriero – Hokuto No Ken Extreme Edition 4

7,50 €

HOKUTO CONTRO HOKUTO!

Kenshiro sta dando la caccia a suo fratello maggiore Jagi, divenuto uno spietato assassino. Riuscirà il legittimo successore della Divina Scuola di Hokuto a sconfiggere l’uomo che si spaccia per lui?

Uncle From Another World 9

7,00 €

UN BOSS FINALE NON DA POCO ATTENDE LO ZIO

Quel dungeon a Tellost in cui si sono infilati l’Elfa e lo zio di Takafumi pare nascondere qualcosa di davvero sinistro. Tra scheletri viventi e trappole nascoste, c’è qualcosa di terribile laggiù che attende da tempo immemore… e ora vuole uscire!

IL MANGA DA CUI È TRATTO L’ANIME SU NETFLIX

Ender Geister – the Last Exorcist 3

7,50 €

LA MINACCIA DI AKIRA!

Dopo che Nue ha sciolto i sigilli che trattenevano il suo “ospite”, Akira si è trasformato in un demone assassino. Violentissimo e spietato, non distingue amici e nemici… Riuscirà Chikage a salvarsi?

The Bugle Call 3

7,00 €

IL PAESE DEGLI SPECCHI!

Lucas e la squadra di Ramiensis si trovano in Gallia in cerca della Ramiensis dello specchio e del suo supporto contro La Ghirlanda. Ma non sarà solo l’incontro di truppe ostili a rappresentare un ostacolo ai loro piani… Consigliato ai lettori di Berserk e Kingdom.

Moriarty the Patriot: the Remains 1

5,20 €

WILLIAM E COMPAGNI TORNANO PROTAGONISTI IN VICENDE INEDITE!

Dopo il duello con Sherlock, il signore del crimine è creduto morto. Per tenere un profilo basso, i fratelli Moriarty tornano nella vecchia residenza di Durham, dove Lewis ritrova il registro in cui annotava i dettagli dei suoi casi preferiti…