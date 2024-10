Tra le uscite targate Panini Comics del 17 ottobre 2024 troviamo un nuovo volume, il quarto, di BRZRKR, la saga dell’immortale guerriero creato da Keanu Reeves.

Inoltre le consuete uscite legate a Star Wars, con un nuovo numero della serie regolare e un romanzo, Catalizzatore, che funge da prologo al film Rogue One.

Di seguito, direttamente dal sito ufficiale della casa editrice, tutte le uscite Panini Comics del 17 ottobre.

Le uscite Panini Comics del 17 ottobre 2024

Star Wars 44

Star Wars 112

5,00 €

Contiene: Star Wars (2020) #44, Darth Vader (2020) #44

Per Lando Calrissian, il prezzo per salvare Lobot è stato più alto di quello che si aspettava. L’Ammiraglio Ackbar e Mon Mothma l’hanno accusato di tradimento e ora deve affrontare il processo. Chi sono, invece, i membri della nuova squadra di cyborg messa insieme da Darth Vader come suo esercito personale?

BRZRKR 4: Stirpe di Sangue

16,00 €

Contiene: BRZRKR: Poetry of Madness (2023) #1, BRZRKR: Fallen Empire (2023) #1

Nel corso della sua esistenza millenaria il guerriero creato da Keanu Reeves ha vissuto innumerevoli avventure, due delle quali stanno per venire alla luce per la prima volta. Nella prima, Unute dovrà vedersela con un orrore indicibile nella leggendaria Atlantide. Nella seconda, ambientata in un impero dimenticato alla cui caduta è sopravvissuta una sola persona, saremo testimoni di amori proibiti, tradimenti e violenza…

Star Wars Romanzi Catalizzatore: un Romanzo di Rogue One

23,00 €

Contiene: Star Wars: Catalyst

La guerra fra Repubblica e i Separatisti sta lacerando la galassia da decenni con una corsa ad armamenti sempre più potenti. Membro del progetto ultrasegreto del Cancelliere Palpatine chiamato Morte Nera, Orson Krennic è intenzionato a trovare una superarma in grado di assicurare la vittoria alla sua fazione: la Morte Nera! La chiave del successo è negli studi di un suo vecchio amico, lo scienziato Galen Erso. Ma ora Erso e la sua famiglia sono finiti nel mirino dei Separatisti e Galen dovrà scegliere da che parte stare…