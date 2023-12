One Piece: l’anime rivela come Buggy è diventato Imperatore

Una delle rivelazioni più incredibili di One Piece, dopo la conclusione dello scontro titanico tra Rufy contro Kaido, è che non solo il figlio di Dragon, ma anche un altro personaggio particolare è diventato un nuovo imperatore del mare.

Stiamo parlando di Buggy il clown, uno dei pirati più bizzarri e inspiegabilmente fortunati di sempre. Con il presente articolo vogliamo riportare che l’ultimo episodio dell’anime di One Piece ha spiegato come Buggy sia riuscito a conquistare una delle cariche più prestigiose della serie shonen!

La fine dell’arco narrativo di Wano ha introdotto subito alcuni grandi aggiornamenti su tutto ciò che è accaduto nei mari al di fuori del paese chiuso. E uno di questi, nonché il più curioso, è che Buggy è in qualche modo diventato uno dei nuovi Imperatori del Mare nonostante Law e Kid abbiano sconfiggono Big Mom.

A rendere le cose ancora più curiose è la collaborazione di Buggy con altri ex membri della flotta dei sette, come lui. Stiamo parlando di Mihawk e Crocodile. Tutti e tre ora formano la cross Guild. Ma chiaramente, Buggy non ha nessun merito diretto per essere diventato Imperatore, soprattutto non vuole esserlo. Quindi si tratta di una serie incredibile di incomprensioni da parte dell’equipaggio che lo adora al punto da pensare che in qualche modo controlli Occhio di Falco e Crocodile. Quel che è leggio e che lo crede anche la Marina.

L’episodio 1086 di One Piece vede la Marina rilasciare aggiornamenti sugli eventi legati alla sconfitta di Kaido contro Rufy. E si scopre che Buggy abbia ai suoi piedi sia Mihawk che Crocodile e infatti la sua taglia è superiore a quella di Rufy.

L’episodio rivela che dopo il Reverie, Crocodile ha contattato Occhio di Falco per lavorare insieme e andare avanti. Crocodile, quindi, avendo bisogno di soldi per la sua nuova organizzazione, si era diretto sull’isola di Buggy. E per convincerlo a saldare i suoi debiti e per farlo sgomberò un gruppo di navi della Marina. Ma l’equipaggio di Buggy finì per pensare che Crocodile lo stesse facendo per salvare Buggy. Approfittando di ciò, Buggy convince Crocodile che lavorerà invece per la sua azienda e utilizzerà tutte le sue risorse per aiutarla a farsi conoscere.

Ma il poster della Cross Guild pubblicato dalla squadra di Buggy ha creato l’incomprensione. Infatti il Clown è rappresentato in alto e al centro, rendendolo quindi la figura di punta. Per questo ora è visto come quello al comando. A Occhio di Falco e Crocodile non piace questa situazione, ma pensano di poter sfruttare Buggy per i loro scopi.

Fonte – Comicbook