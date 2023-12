One Piece 1087: quali sono i personaggi che tornano nell’anime?

L’anime di One Piece è finalmente pronto a dare il via al nuovo e ultimo arco narrativo della serie anche sul piccolo schermo. Presto i fan potranno vedere i momenti iniziali del prossimo grande arco narrativo e con il presente articolo vogliamo riportare che la recente anticipazione dell’episodio 1087 ha rivelato alcuni personaggi pronti a tornare sul piccolo schermo.

Infatti tra questi ci saranno Boa Hancock, Koby, Rayleigh e persino Barbanera. In questa fase della serie, One Piece si concentrerà moltissimo su quello che è accaduto e che sta accadendo nel resto dei mari, esattamente dopo dopo il Reverie. Infatti tutta l’attenzione per tutta la lunga durate dell’arco di Wano, era dedicata a Rufy e ai Cappelli di Paglia, impegnati nella rivolta contro Kaido.

Tra le prime grandi novità, ricordiamo la scoperta dello scioglimento della Flotta dei Sette, annunciata durante il Reverie. Questi infatti saranno sostituiti dalle nuove creazioni di Vegapunk e questo vuol dire che i sette membri devono guardarsi dalla marina.

L’episodio 1086 andato in onda domenica, ha rivelato come Buggy sia diventato il nuovo Imperatore del Mare. E il prossimo episodio dell’anime anticipa il ritorno di un altro ex membro della Flotta dei Sette, ossia Boa Hancock. Infatti la piratessa dovrà difendersi al meglio dall’attacco insidioso di Barbanera, il cui unico obiettivo è impossessarsi del suo Frutto del Diavolo. E oltre a loro due, si rivedrà Rayleigh, il quale riuscirà ad allontanare Teach.

Tuttavia i fan rivedranno anche Koby, entrambi coinvolti in una nuova caotica battaglia che vedrà il pupillo di Garp diventare un sorta di asso nella manica per l’Imperatore e i suoi piani di conquista.

L’episodio 1087 di One Piece si intitola Guerra sull’Isola delle Donne! Il caso di Kobi l’Eroe e la sinossi iniziale anticipa che il capitano di vascello del quartier generale della Marina Koby entra in azione alla guida dei nuovi pacifisti. Approfittando della confusione, l’Imperatore Barbanera arriva per fare un’incursione puntando Boa Hancock. Ma L’imperatrice pirata reagisce. L’episodio 1087 sarà presentato in anteprima in Giappone domenica 10 dicembre e sarà disponibile per lo streaming con Crunchyroll sottotitolato in italiano.

Fonte – Comicbook