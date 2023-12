Tra le uscite Planet Manga del 7 dicembre 2023 troviamo la nuova uscita di The Dangerous Convenience Store oltre alla riproposta di alcuni numeri di Demon Slave, One-Punch Man (di cui sta arrivando anche un nuovo gioco multiplayer online), Death Note e Naruto.

Di seguito, direttamente dal sito ufficiale della casa editrice, tutte le uscite Planet Manga del 7 dicembre 2023.

Le uscite Planet Manga del 7 dicembre 2023

The Dangerous Convenience Store 2

15,00 €

CHE SIA TUTTO UN GROSSO FRAINTENDIMENTO?

Dopo aver deciso di andare avanti con la propria vita, Euijoon si ritrova a dubitare dei sentimenti che Gunwoo prova per lui. Forse non è così interessato come sperava? Prosegue la spicy comedy più intrigante del momento!

One-Punch Man 26

Manga One

5,20 €

L’IMPENSABILE STA PER AVVENIRE

I classe S dell’Associazione eroi sono in difficoltà e non è escluso che possano essere quasi tutti sconfitti.

C’è chi ancora combatte senza volersi arrendere… e chi invece lo sta facendo senza troppi problemi.

Un numero epico da leggere e rileggere!

Demon Slave 3

Manga Heart 49

5,20 €

SETTIMA MABOTAI CONTRO SESTA MABOTAI La sfida tra le combattenti che difendono il Mato è cominciata! Himari dovrà vedersela con sua sorella Yachiho: il duro allenamento sostenuto con Yuki darà i suoi frutti o ancora una volta sarà costretta ad abbassare la testa? Dallo scrittore di Akame Ga Kill!

Death Note 7

5,20 €

Higuchi, l’inconsapevole marionetta del complesso piano ordito da Light, cade infine nella trappola del quartier generale di Elle, e viene catturato in un’operazione congiunta alla polizia. Il suo arresto permette alle forze dell’ordine di scoprire l’esistenza del Quaderno della Morte e di Rem, ma soprattutto permette a Light di recuperare i propri ricordi, cancellati momentaneamente con l’abbandono volontario del Quaderno. Ora che sono liberi dai sospetti che gravavano su di loro, Light e Misa proseguono la loro missione tesa a mondare il mondo dal male.

Death Note 8

5,20 €

È il 2009. Sono trascorsi cinque anni dalla morte di Elle ad opera di Light. Tramite il suo infiltrato nel SPK, un organo istituito dagli Stati Uniti d’America allo scopo di far fronte a Kira, Mello rapisce Sayu, la sorella di Light, per costringere Soichiro Yagami a consegnargli il Quaderno della Morte. Suo malgrado, il direttore generale della polizia si piega al ricatto, facendo cadere il Quaderno nelle mani di Mello. Ora Light deve sostenere una pesante sfida contro Mello, Near e un nuovo dio della morte…

Naruto il Mito 37

5,20 €

La Foglia ha aperto la caccia a Hidan e Kakuzu, i due membri di Alba che stanno causando morte e distruzione nel Paese del Fuoco e che ora sono sulle tracce di Naruto. La squadra formata da Shikamaru, Asuma, Kotetsu e Izumo li intercetta per prima, ingaggiando una feroce battaglia. L’abilità e l’astuzia di questo gruppo sembrano avere la meglio, ma quando i poteri del duo di Alba si rivelano la situazione precipita fino a provocare la morte di Asuma.

Naruto il Mito 61

5,20 €

Naruto il Mito 69

5,20 €

MADARA TORNA IN VITA! UN TRAVOLGENTE SUCCESSO MONDIALE!