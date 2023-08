One-Punch Man: World, il nuovo gioco d’azione multiplayer online di Perfect World basato sul manga One-Punch Man di ONE e Yūsuke Murata ha svelato in un trailer alcune meccaniche di gameplay, insieme alla struttura inerente alle boss fight.

Il video pubblicato di recente da Crunchyroll ha mostrato alcuni boss, tra cui Crablante, Subterranean King, Vaccine Man, Mosquito Girl, Beast King e Carnage Kabuto. Il trailer presenta gli eroi Atomic Samurai e Zombieman. Il video mostra anche un’anteprima del multiplayer e dei “Momenti slice of life”.

Il titolo sarà pubblicato nel 2023 per PC Windows, iOS e Android e al momento sono anche aperte le pre-registrazioni in alcune parti del mondo: in Italia non è ancora possibile farlo. Come è possibile vedere dalla clip visionabile in calce, il gioco mostra al momento alcuni personaggi come Saitama, Genos, Speed-o-Sound Sonic, Mumen Rider, Puri-Puri Prisoner, Atomic Samurai e Zombieman.

I giocatori potranno esplorare al meglio delle possibilità offerte da One-Punch Man: World il mondo di gioco, accettando e portando a termine missioni dell’Associazione Eroi, insieme ad alcune secondarie e minigiochi vari. Nel trailer gameplay vediamo anche la possibilità di combattere e portare a termine eventi grazie a dei “quick time event” dove saranno risolte situazioni premendo i tasti giusti.

One-Punch Man: World, tutti i dettagli sul nuovo gioco Multiplayer online

Da come avete avuto modo di vedere il gioco sarà pubblicato sugli smartphone e su PC. Il videogioco a tema OPM sarà un classico free-to-play con acquisti in game, quindi si presume la presenza di molte pubblicità all’interno dell’prodotto.

Da come è facile vedere OPM: World ha una grafica ottima e quindi serviranno dei cellulari di ultima generazione per sfruttare al meglio la fluidità di gioco. Cosa ne pensate di questo interessante titolo? Quest’ultimo sarà disponibile nel corso di quest’anno.

Fonte Anime News Network