Musubi Edizioni: il 2024 darà il benvenuto a una nuova casa editrice

Un nuovo editore indipendente di manga sta per arrivare in Italia e si chiamerà Musubi Edizioni. Infatti a partire da gennaio 2024, i fan potranno scoprirlo in tutte le librerie, fumetterie e sul sito ufficiale www.musubiedizioni.it, con la sua prima pubblicazione. Questa casa editrice è stata fondata da Marcello Cuomo, grande appassionato di manga che ha deciso di passare da collezionista a editore.

L’obiettivo di Musubi Edizioni è di creare una collezione editoriale pensata su generi narrativi, passando dall’Action al Drama fino all’Horror. Qual è l’obiettivo di questa nuova casa editrice? Sicuramente acquisire licenze dei titoli più recenti del panorama editoriale giapponese, con storie coinvolgenti fino a fidelizzare i lettori.

Prima di presentare le prime uscite, riveliamo un po’ di storia. Infatti il logo di Musibi Edizioni richiama il mizuhiki. Si tratta dell’arte del fare nodi per decorare dei doni. Il verbo “musubu” significa “legare”, “unire” e riflette l’obiettivo di connettere i nostri lettori alle storie pubblicate in una grande community di lettori.

Musubi Edizioni: i primi titoli del 2024

Riguardo i primi titoli che segneranno il debutto di Musubi Edizioni riportiamo l’arrivo di Colorless di Kent il 25 gennaio 2024. Conclusosi di recente in Giappone con 7 volumi, si tratta di un action sci-fi ambientato in un futuro distopico. La storia narra le vicende del protagonista Avidia, che vive in un mondo privato dei colori e di un’umanità ormai deforme. Ogni volume avrà il costo di 7,90 € e il classico formato 13×18 cm, abbellito da numerose pagine a colori per volume.

Il secondo titolo acquisito da Musubi Edizioni si intitola Love and Curse ed è un racconto semi-autobiografico di Fumiko Fumi. Si tratta di un manga drammatico e psicologico sulla vita in una piccola realtà rurale di Aiko, una bambina che vive un’infanzia difficile tra violenze sessuali in famiglia, un culto opprimente e una rabbia indelebile.

Love and Curse è pensato come una trilogia e ognuno dei tre volumi racconta una fase della vita della protagonista. Consigliamo particolarmente questo manga, anche perché lodato da mangaka come Shuzo Oshimi per il suo stile, progressivamente più “adulto” man mano che la protagonista cresce. L’uscita del primo volume è fissata per il 22 febbraio 2024, al prezzo di 7,90 €.

Musubi Edizioni lavora attivamente per i suoi lettori anche sui social media. È possibile infatti rimanere aggiornati sulle pagine Facebook, Instagram, X e TikTok, dove saranno rilasciati annunci, video promozionali e iniziative speciali per il pubblico. Molti sono i progetti futuri, tra cui quello per il biennio 2024-2025. Per il primo anno, la casa editrice italiana ha lo scopo di pubblicare almeno 5 titoli diversi tra loro, con storie e generi differenti.

Scopriamo inoltre che una delle iniziative più importanti riguarda il maggior coinvolgimento possibile dei lettori. Saranno loro infatti a scegliere direttamente un titolo che sarà poi pubblicato per la collezione Cult. Non resta che supportare l’editoria italiana e tuffarsi in questo ambizioso progetto chiamato Musubi Edizioni.