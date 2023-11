Spy x Family: la seconda stagione rivela lo scontro più bello di Yor

La seconda stagione di Spy x Family ha raggiunto il momento chiave dell’arco narrativo in corso nell’anime. E con il presente articolo vogliamo riportare che il nuovo episodio ha mostrato uno dei combattimenti più sanguinosi e brutali di Yor Forger di sempre. A differenza di quanto visto nella prima stagione, la seconda di Spy x Family sta finalmente dando più spazio a Yor. I fan speravano che ciò accadesse e dopo l’episodio più recente andato in onda hanno condiviso il loro entusiasmo.

Gli omicidi di Yor Forger sono avvenuti per lo più off screen per concentrarsi maggiormente sulle missioni di spionaggio di Loid in generale. Ma con l’arco narrativo di Cruise Adventure, i suoi combattimenti sono ora al centro della scena negli ultimi episodi.

L’ultima serie di episodi della seconda stagione di Spy x Family ha visto Yor affrontare tutti i tipi di assassini per proteggere il suo status. E e l’episodio 33 della serie ha portato le cose su un livello ancora più alto, in quanto la sua missione ha raggiunto il culmine.

Yor is the biggest Jojo’s Bizarre Adventure stan pic.twitter.com/T4XfNttCh3 — PridefulSin🫧 (@ReignOfPride) November 26, 2023

Come si può vedere dal contenuto condiviso, Yor si trova in cima alla nave, mentre tutti gli assassini iniziano ad attaccarla contemporaneamente. E in questa fase, i fan hanno finalmente potuto vedere Yor combattere liberamente, sconfiggendo facilmente molti di questi assassini assetati di sangue. Ma gli scontri sono destinati a continuare.

La scena di cui stiamo parlando si trova nell’episodio 33 di Spy x Family e si intitola “Sinfonia sulla nave” e ha debuttato sul piccolo schermo il 25 novembre in streaming su Crunchyroll. La sinossi dell’episodio 33 anticipa che Il ponte è pieno di passeggeri che si godono i fuochi d’artificio. Nel frattempo, la missione di Yor raggiunge finalmente il suo culmine. Lei cerca di aiutare Olka e gli altri a fuggire, ma sono circondati da assassini. Non ci sono dubbi che la serie shonen nata dalla mente di Tatsuya Endo sia amata dal pubblico e dai lettori. Infatti dopo il successo della prima stagione, oltre alla seconda stagione è stato annunciato il primo film intitolato CODE WHITE.

Si tratta di un lungometraggio dal contenuto originale e debutterà in Giappone il 22 dicembre di quest’anno

Fonte – Comicbook