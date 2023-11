Il pallone gigante raffigurante Luffy di One Piece si è palesato alla Macy’s Thanksgiving Parade il 23 novembre, debuttando in una maniera molto spiacevole. Infatti da come potete vedere all’interno del video in calce il pallone gigante è andato a schiantarsi di striscio vicino al ramo di un albero, ponendo il capitano dei Mugiwara con il cappello sgonfio per tutto il resto della sua camminata: il video è in calce:

One Piece Fans! Luffy’s straw hat wasn’t able to bounce back after a tree tore a hole in it at the Macy’s Thanksgiving Day Parade 😱 pic.twitter.com/Ooy0QSRtZI — ANN Events (@ann_events) November 23, 2023

L’incidente è avvenuto al Macy’s Balloonfest del 2023, un evento pre-parata che offre ai media selezionati un primo sguardo ai palloncini che prenderanno parte alla parata. Quindi in pratica il pallone in questione doveva essere esibito durante la celebre Parata del Ringraziamento ma lo sfortunato evento ha privato il pallone di un elemento importante per il personaggio: il celebre Cappello di Paglia.



Nel 2018 fu anche portato nella parata in questione un pallone gigante di Goku nella sua versione Super Saiyan Blue e anche lì ci fu un evento molto spassoso. I commentatori dell’evento non riuscivano a pronunciare la trasformazione di Goku, scatenando l’ilarità del pubblico dell’epoca. Nel 1993 invece, ci fu un incidente del genere durante la parata ufficiale, quando un pallone gigante di Sonic si schiantò vicino a un lampione, facendolo crollare, ferendo una bambina di 10 anni e un agente di Polizia.

One Piece: il pallone gigante di Luffy si sgonfia durante l’evento Pre-Parata

Sfortunatamente ci sono stati degli eventi gravi in seguito a questi palloni giganti, quindi lo sgonfiarsi del cappello di Luffy è effettivamente una cosa minore e infatti proprio per questo il capitano è riuscito a proseguire la sua parata. Da quel momento il pubblico ha anche pubblicato delle illustrazioni ispirate a questo evento, disegnando appunto Luffy con il cappello moscio. Tornando al manga di recente è uscito il 1099 su Manga Plus, che probabilmente chiude il flashback di Kuma.

Fonte Anime News Network