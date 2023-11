One Piece: anticipazione e data di uscita dell’episodio 1085

One Piece è ufficialmente pronto a porre fine all’arco narrativo di Wano anche sul piccolo schermo. Questo vuol dire che, come anche abbiamo rivelato di recente, la serie anime darà il via al prossimo arco narrativo. E infatti con il presente articolo vogliamo riportare le prime anticipazioni e la data di uscita dell’episodio 1085.

L’arco narrativo Wano di One Piece è in corso nell’anime da quattro anni. E le cose sono cambiate per Rufy e i Cappelli di Paglia dopo tutto quello che è successo nel corso dei combattimenti contro Kaido. Ma subito dopo il grande scontro, i fan hanno potuto scoprire la situazione e i vari cambiamenti sul resto dei mari.

Toei Animation adatterà l’arco dell’Isola del Futuro sul piccolo schermo a dicembre. E Rufy e la sua ciurma sono ormai pronti a dire addio a tutti gli amici e alleati che hanno conosciuto in questo incredibile arco. A mancare all’appello sono Momonosuke e K’inemon, che hanno scoperto che Rufy stava cercando di andare via prima di dirlo. Quindi con l’anticipazione dell’episodio 1085 rivela cosa vedremo nel prossimo episodio, e la si può vedere in cima al presente articolo.

Il prossimo episodio si intitolerà Cala il sipario! Il giuramento di Rufy e Momonosuke e di seguito ne riportiamo la sinossi ufficiale.

“Dopo essersi scatenato come un forte vento e un’onda impetuosa, e aver esaudito il suo desiderio nella Terra di Wano, Rufy lascia la capitale in silenzio. Momonosuke non riesce a contenere la rabbia per il comportamento irriverente che calpesta il loro legame di lunga data. Mentre il momento della partenza si avvicina, cosa passa per la mente di Rufy?”

L’episodio 1085 di One Piece sarà rilasciato in Giappone domenica 26 novembre e sarà disponibile come sempre su Crunchyroll.

Sono successe tante cose da quando Rufy ha debuttato sulla rivista di Shueisha nel 1997. Ma nonostante siano passati oltre 20 anni, i fan sono sempre più legati a questo personaggio incredibile e iconico. Al momento Eiichiro Oda sta lavorando all’arco finale del manga, che porrà fine al grande viaggio del protagonista.

Fonte – Comicbook