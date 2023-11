La seconda stagione dell’anime di Jujutsu Kaisen sta raggiungendo episodio dopo episodio le fasi finali dell’arco dell’incidente di Shibuya. E il tanto atteso ritorno dell’anime sul piccolo schermo non ha assolutamente deluso i fan, i quali continuano a rimanere stupiti dalla qualità che gli animatori riescono a dare e a garantire.

Con il presente articolo vogliamo concentrarci sul prossimo episodio dell’anime, il 18, riportandone l’anticipazione. La seconda stagione di Jujutsu Kaisen ha scatenato Sukuna, che combattendo contro lo shikigami evocato da Megumi, ha ampiamente raso al suolo Shibuya. E coloro che pensano che dopo questi grossi momenti chiave la situazione si stabilizzerà, si sbagliano. Infatti ci sono ancora alcuni momenti che devono accadere prima che l’arco giunga al termine in questa stagione.

La seconda stagione si sta preparando per alcuni combattimenti molto importanti prima della fine. Quindi vuol dire che ci sono ancora alcune sorprese per i fan che sperano di vedere altre cose estreme. Per quanto riguarda ciò che accadrà nel prossimo episodio, il promo dell’episodio 18 della stagione 2 di Jujutsu Kaisen mostra gli sguardi di Mahito in rotta di collisione con Nanami, già gravemente ferito.

L’episodio 18 della seconda stagione di Jujutsu Kaisen si intitola “Giusto e Sbagliato” e uscirà giovedì 23 novembre esclusivamente su Crunchyroll sottotitolato in italiano. Ora che alcuni dei combattimenti più iconici dell’arco stanno per iniziare, i fan non possono che continuare a seguire con ulteriore attenzione la seconda stagione.

Gli eventi dell’arco dell’incidente di Shibuya sono ambientati nel giorno di Halloween, il 31 ottobre, quando un sipario cala improvvisamente attorno alla stazione di Shibuya, che è molto trafficata. Un gran numero di civili sono intrappolati e i civili iniziano a chiedere l’aiuto di Satoru Gojo. Per ridurre al minimo i danni, i piani alti scegli di gestire Shibuya facendo lavorare Gojo lì da solo. Geto, Mahito e altri maleditori preparano trappole e aspettano mentre Gojo arriva. Yuji, Megumi, Nobara, Nanami e molti altri aspettano fuori dalla tenda. Subito dopo inizia una battaglia di maledizioni senza precedenti mentre stregoni e maledizioni convergono a Shibuya.

