Viktor | Recensione

Alfredo Paniconi 2023-11-22T07:00:18+01:00 Un albo illustrato che fa riflettere su diverse tematiche e in maniera del tutto delicata e visivamente suggestiva. Consigliato per spiegare ai bambini l’importanza dell’amicizia e del rispetto della natura. Testi: Jacques & Lise Illustrazioni: Jacques & Lise Traduzione: Olga Amagliani Casa Editrice: CameloZampa Genere: Ambientalismo e Amicizia Fascia di età: dai 3 anni Pagine: 48 pp. Formato: 22,5×33 cm, Cartonato Uscita: Giugno 2023 Prezzo: 20 €

La caccia è una delle pratiche più contestate e dibattute degli ultimi anni. L’uomo, per la sua evoluzione, ha avuto bisogno della caccia per nutrirsi e progredire. Ma ora che ha tutto il cibo a sua disposizione nel supermercato sotto casa o acquistandolo online, la caccia non ha più motivo di esistere. O quasi. Perché è diventato uno sport e una forma di divertimento. Nel libro di cui vi andiamo a parlare oggi, si tratta proprio della caccia e dei suoi risvolti etici ed ambientali. Viktor, è un albo illustrato scritto e disegnato da Jacques Maes & Lise Breakers, tradotto da Olga Amagliani e pubblicato da CameloZampa nel giugno 2023. Il titolo originale è olandese, uscito con Pelckman nell’agosto 2018. Ha poi avuto una traduzione in francese, inglese e polacco.

La storia di questo libro narra le vicende di Viktor, un cacciatore per hobby. Egli sogna da molto tempo di sparare a un ghepardo. Andando a caccia finalmente riesce nella sua impresa e trasforma il suo nuovo trofeo in un tappeto da soggiorno. Ma la sua gioia non dura molto. Infatti, una notte, sogna dei ghepardi. Quegli stessi ghepardi a cui ha portato via un amico. Si sveglia dunque sopraffatto dal rimorso e pensa ad un modo per rimediare. Decide quindi di ricucile la pelle del ghepardo e di indossara. Così torna nella savana per prendere il posto dell’animale che aveva ucciso. Inizia a vivere tra i compagni del ghepardo che lo accolgono come fosse uno di loro. In questo modo Viktor scopre per la prima volta che cos’è l’amicizia. Ma il suo inganno non riesce a durare a lungo.

Testi, illustrazioni e cura editoriale

Jacques & Lise, sono una coppia di illustratori e designer che hanno una evidente passione per il vintage. Infatti utilizzano una originale palette cromatica e uno stile di disegno piuttosto essenziale senza troppi fronzoli. Le tinte che utilizzano sono accuratamente selezionate e si adattano all’atmosfera della storia. I colori sono pochi e ben ponderati, con dei colori di sfondo su cui risaltano il cacciatore e i ghepardi. A livello visivo questo albo risulta essere bellissimo e dal gusto piuttosto ricercato. Anche i personaggi infatti hanno un design elegante e sinuoso, sia per le forma che per abbinamenti di colore.

Dal punto di vista narrativo la storia utilizza l’espediente del sogno per far ravvedere il protagonista. Tutto è narrato con una voce fuori campo che narra passo passo il percorso di consapevolezza del cacciatore. I ghepardi rappresentano la natura. Come si manifesta, cura le proprie ferite, si rigenera e trova sempre una nuova via per andare avanti. In questo meccanismo il cacciatore trova una nuova ragione di vita. Scopre l’amicizia e l’importanza del rispetto della natura, che lo aiuterà ad essere un essere umano migliore.

Questo albo illustrato ha vinto tantissimi premi tra cui: Excellence Award 2018 – Global Illustration Awards (Frankfurter Buchmesse), Lokomotywa award shortlist 2022 (Polonia), Paul Hurtmans Biennial shortlist 2021 (Belgio), Prix Libbylit honorary menzione d’onore 2020 (Belgio), Kinder- en Jeugdjury Vlaanderen shortlist 2020 (Belgio) e Selezione Biennial of Illustrations Bratislava 2019 (Slovacchia). Non da ultimo, proprio qui in Italia, ha vinto con CameloZampa il Premio Rodari 2023 per gli Albi illustrati. Insomma, un albo che ha fatto molto parlare di sé e a ben vedere.

Già al tatto si può percepire la bellezza di questo libro. Con una carta della copertina leggermente ruvida e porosa che dà maggior spessore allo stile di illustrazione. Anche la carta all’interno è ugualmente porosa e conferisce ai colori una compattezza e un aspetto molto retrò. CameloZampa confeziona dunque un albo prezioso, dal formato molto grande e con una cura maniacale per ogni dettaglio. Lo si può ben notare anche dalle bellissime sguardie, che formano una sorta di prologo ed epilogo della storia stessa.

Conclusione – Viktor

Viktor è un albo illustrato che fa della bellezza un mezzo per trasmettere un forte messaggio. Esteticamente è un libro meraviglioso supportato da stile artistico del disegno e della colorazione. Il ritmo narrativo accompagnato dalle illustrazioni mostra tutto il percorso che il cacciatore fa. Che lo porta alla redenzione in cui fa pace proprio con quell’animale che voleva esibire come trofeo. Un parallelismo perfetto del rapporto uomo e natura, in quella contrapposizione che ormai è un tema centrale dell’ambientalismo. In conclusione Viktor è uno di quegli albi illustrati che non si può assolutamente far a meno di consigliare. Sia per quanto riguarda la sua bellezza visiva, che narrativa e realizzativa.