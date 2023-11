Dragon Ball Z è senza dubbio una delle serie animate più amate dal pubblico, dove all’interno ci sono degli importanti archi narrativi come quello dei Saiyan, dove all’interno abbiamo la possibilità di ammirare il primo incontro/scontro tra Goku e Vegeta. Uno degli scontri più epici di Dragon Ball è presente in questa saga e ora possiamo rivederlo all’interno di questa versione live action già virale su YouTube, pubblicata sul canale Mega64.

Non stiamo parlando di One Piece ovvio, né questa versione vuole porsi in maniera seria, visto che fin dal principio lo scopo della produzione è scatenare ilarità nello spettatore, riassumendo alla bene e meglio, in circa 10 minuti la saga dei Saiyan. Partiamo con Crilin e Goku che parlano sull’isola del genio in maniera spensierata, fino a quando Radish non arriva e scombussola tutto.

Ovviamente c’è il combattimento con Goku e Piccolo che affrontano il Saiyan, ricreando il tutto con un budget molto basso. Anche gli effetti sonori sono fatti con la bocca mentre gli attacchi sono fatti in un modo abbastanza creativo, cercando come accennato di scatenare una risata allo spettatore. Guardando questo live action come commedia, ci troviamo di fronte un vero capolavoro, visto che il budget limitato del progetto conduce a dei momenti molto ironici e iconici.

Dragon Ball Z: ecco il singolare live action che riassume la saga dei Saiyan

Ci troviamo di fronte a un video davvero incredibile sotto certi aspetti e in circa 10 minuti riassume anche la saga dei Saiyan. Se volete rilassarvi e trascorrere qualche minuto in allegria, vi consigliamo di guardare questa perla ormai virale su YouTube, ricordandovi che potete trovare la prima stagione di Dragon Ball, insieme a qualche episodio di “Z” su Prime Video. Cosa ne pensate di questo live action un po’ particolare? Diteci la vostra.

Fonte YouTube Mega64