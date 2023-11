Dragon Ball Super ha appena pubblicato il capitolo 99 e a quanto pare l’ultima vignetta ha mostrato Gohan Beast preparare l’attacco che metterà fine al temibile scontro contro Cell Max iniziato qualche capitolo fa. Il mese prossimo su V-Jump uscirà il capitolo 100 e durante un’intervista al riguardo la produzione ha promesso dei grandi stravolgimenti all’interno delle ultime tavole del capitolo in questione: ci sarà anche una piccola introduzione per la saga finale?

La news arriva direttamente da Victory Uchida, la mascotte di tutto ciò che riguarda V-Jump. In Giappone, il conduttore ha fatto un live streaming con il suo team, ed è stato lì che è stato menzionato il capitolo 100 di Dragon Ball Super. Ha detto ai fan che qualcosa di “incredibile” accadrà all’interno del capitolo in questione, che condurrà a “sviluppi pazzeschi”. Ovviamente il fandom è impazzito a tale notizia e non vede l’ora di scoprire cosa succederà.



At a recent video of the Bandai Spirits channel, Victory Uchida promoted the latest VJUMP issue, especially hyping up the end of chapter 99. Also that in chapter 100 something "unbelievable/unexpected" is going to happen along with "crazy developments" we should look forward to👀 pic.twitter.com/TUnUBp0PV5 — Andy 案太郎 🇩🇪 (@peraperayume) November 23, 2023

Fin dal suo inizio la saga “Super Hero” non ha mai avuto grandi aspettative anche perché alla fine erano eventi già visionati all’interno del film. Molto probabilmente Shueisha ha voluto raccontare la vicenda anche nel manga per rendere canonici i Gamma, Cell Max e le nuove forme di Gohan e Piccolo. Ma questo aggiornamento cambia totalmente le carte in tavola a quanto pare, perché verso la fine dell’arco narrativo probabilmente assisteremo a qualcosa di diverso.

Dragon Ball Super 100: Shueisha stravolgerà il prossimo capitolo?

Al momento non sappiamo nulla per quanto riguarda la prossima saga e forse come spesso accade riceveremo delle informazioni nuove durante il Jump Festa. Ricordiamo che nella saga di Granolah è apparso Black Freezer, quindi probabilmente nel prossimo arco narrativo ci sarà lui, anche se ovviamente dobbiamo attendere notizie ufficiali per comprendere a pieno le intenzioni di Shueisha. Voi cosa ne pensate di questa saga “Super Hero”?

Fonte Comic Book