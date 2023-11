Di recente “Death Battle” ha parlato nuovamente del confronto tra Goku e Superman, tirando in ballo tutti gli aggiornamenti avvenuti con i personaggi negli ultimi anni. Infatti i due guerrieri sul noto canale YouTube si sono scontrati nel lontano 2015 e anche un’altra volta per un totale di due round, entrambi vinti dal figlio di Krypton. Nessuna trasformazione di Goku ha mai messo in difficoltà l’eroe più potente della DC anche se in questi due combattimenti non era presente l’Ultra Istinto.

Questo terzo video prenderà in considerazione la nuova forma di Goku e anche gli eventi visti in Super Dragon Ball Heroes, senza dimenticare il crossover Infinite Frontier della DC. Quindi i Saiyan e i Kryptoniani si scontreranno ancora una volta in un combattimento davvero epico e forse più coinvolgenti di quelli passati.

La discussione è avvenuta all’interno dell’ultimo video pubblicato dove sono stati messi a confronto il Doctor Who di David Tennant e Rick Sanchez di Rick and Morty. Comunque è sempre uno spettacolo vivere pienamente questo genere di combattimenti anche perché alla fine non avverranno mai nelle linee temporali ufficiali. Nell’ultimo combattimento pubblicato da “Death Battle” abbiamo visto Goku perdere sotto i colpi mortali di Superman, al momento troppo forte per il protagonista di Dragon Ball.

Goku potrebbe battere Superman grazie all’Ultra Istinto? La risposta arriverà il 4 dicembre

La data di uscita prevista per il combattimento è il 4 dicembre e non vediamo l’ora di scoprire cosa diranno i risultati. Ovviamente questo esito non è niente di ufficiale ma il team dietro il canale appena citato prende in considerazione diversi fattori prima di lanciare un esito, quindi ci troviamo di fronte comunque a una scelta ponderata e giustificata. Non vediamo l’ora quindi di ammirare lo scontro tra Goku e Superman, come accennato in arrivo sul canale YouTube in questione il 4 dicembre.

