Dragon Ball: Sparking! Zero: il trailer del nuovo BUDOKAI TENKAICHI

Dragon Ball ha colto i fan di sorpresa per ben due volte quest’anno. E la prima volta la ha fatto con l’inaspettato annuncio a marzo del nuovo videogioco Dragon Ball: Budokai Tenkaichi di Bandai Namco. E con il presente articolo vogliamo riportare alcune novità importantissime e imperdibili per tutti gli appassionati del franchise. Possiamo riportare un nuovo trailer e soprattutto il nome ufficiale del videogioco, ossia Dragon Ball: Sparking! Zero.

Il titolo si inserisce così nella lunga tradizione del franchise videoludico in Italia conosciuto con il tutolo di Budokai Tenkaichi. Al momento non ci sono notizie o informazioni sulla data di uscita ufficiale del videogioco, anche se la pagina Steam dice che “arriverà presto”.

Il primo trailer di annuncio di Dragon Ball: Sparking! Zero non offriva molti dettagli dal punto di vista, ma l’aggiornamento rilasciato in occasione dei The Game Awards offre a tutti i fan delle anticipazioni importanti. Come si può vedere dal trailer sopra condiviso, saranno tanti i personaggi giocabili e nei momenti finali del trailer è possibile riconoscere oltre Goku e Vegeta, anche Broly, Piccolo, Crilin, Gohan, C-18, Majin Bu, Jiren, C-17, Trunks, Cell e non solo.

Naturalmente, nel trailer sono confermate diverse varianti del Super Saiyan, tra cui il Super Saiyan Blue. Non è chiaro però se si tratterà di personaggi selezionabili a parte, come in Dragon Ball FighterZ, o se ci si potrà trasformare durante la battaglia.

Dragon Ball: Sparking! Zero porterà il franchise videoludico a livelli completamente nuovi e di seguito riportato l’anticipazione di Bandai Namco sul videogioco:

“Impara e padroneggia un incredibile numero di personaggi giocabili, ognuno con abilità, trasformazioni e tecniche diverse. Scatena lo spirito combattivo dentro di te e combatti in arene che si sbriciolano e reagiscono al tuo potere mentre la battaglia infuria. Scuoti la terra. Spezza i cieli. Fai tuo il potere distruttivo dei combattenti più forti mai apparsi in Dragon Ball!”

Riguardo i dettagli sul meccanismo di questo gioco, anche se scarsi è evidente che il sistema di combattimento differirà dagli altri giochi precedenti. Il rilascio del videogioco arriverà su PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC.

