Sand Land: online un nuovo video per il videogioco Bandai Namco

Sand Land ha un nuovo video per quanto riguarda la storia presente nella versione videoludica del franchise. Dopo l’annuncio e l’uscita in Giappone del lungometraggio animato, Bandai Namco ha deciso di prendersi carico di una nuova missione, trasportando l’arido mondo di Toriyama anche su console e PC. L’action GDR sarà lanciato per PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC via Steam.

Il Principe dei demoni, Belzebù, lo sceriffo Rao e il demone Ladro partiranno per una pericolosa missione nelle terre aride, alla ricerca di una Fonte Leggendaria che dovrebbe risolvere il problema della siccità, tema centrale delle vicende di Sand Land. Presentandosi come un “demone super malvagio”, Belzebù ha un cuore puro come quello di un bambino, ma ha una forza sovrumana e capacità telepatiche.

Rao è invece uno Sceriffo di una piccola città e cerca l’aiuto del demone per cercare questa sorgente magica capace di ridare a tutti una vita tranquilla e serena. Ladro è anch’esso un vecchio demone e grazie le sue abilità accompagnerà i due in un viaggio pericoloso e colmo di speranza, oltre che di pericoli.

Il trailer in questione parla della storia e allo stesso tempo mostra alcune location che il nostro protagonista dovrà esplorare. Come visto anche nei video precedenti possiamo esplorare il tutto in piena libertà e potremmo anche usare dei veicoli e via discorrendo, avendo così una libertà degna di un GDR.

Il manga di Sand Land è un one-shot di Toriyama pubblicato sulla rivista Weekly Shonen Jump di Shueisha da maggio ad agosto 2000. Shueisha ha pubblicato un volume compilato del manga nel novembre 2000. Anche in Italia la storia è edita da Star Comics ma come sapete al momento è difficile reperirlo, in attesa di una ristampa.

Il film di Sand Land è invece uscito in Giappone questo 18 agosto mentre in Italia non abbiamo ancora una data precisa di distribuzione: non ci resta che attendere.

Fonte Anime News Network