Spy x Family: qual è il vero nome di Anya?

Spy x Family è tra le serie shonen più amata da tutti i fan degli ultimi anni e tra i personaggi più di rilievo non si può non menzionare Anya. La giovane telepate ha riscosso un grande successo tra tutti gli appassionati della serie shonen di Tatsuya Endo sparsi in tutto il mondo. Attraverso alla popolarità di Spy x Family, Anya è diventata una mascotte e la sua personalità infantile ha colpito tutti.

Tuttavia, non si può negare la storia oscura della bambina. E con il presente articolo vogliamo riportare che il manga ha portato i fan a chiedersi se Anya sia il vero nome della ragazza.

Il tutto è emerso dopo la pubblicazione del capitolo 90 di Spy x Family. E in questa occasione i fan hanno avuto un breve assaggio del passato di Anya. Tutti ora sanno che proviene da un ambiente orfano e che è stata ospitata in un laboratorio dove le venivano effettuati degli esperimenti. Dal primo capitolo fino a quelli più recenti, Anya sembrava trascurare gran parte dei traumi subiti. Ma recentemente qualcosa è cambiata e lo si è visto con Anya fare un cartello per la sua porta con su scritto Ania.

Naturalmente, Loid ha subito corretto Anya sulla sua ortografia, ma lei sembra confusa dal messaggio. Questa reazione ha scatenato una teoria convincente secondo cui Anya non è il nome della ragazza ma piuttosto Ania. Dopotutto, un precedente capitolo di Spy x Family, ha mostrato il primo piano di un test con sopra il nome di Anya. Quindi è evidente che originariamente la telepate scriveva il suo nome come Ania ma poi lo ha cambiato.

Il problema dell’ortografia ha sollevato la questione se Ania sia davvero il nome della bambina. Al momento non ci sono risposte certe ma solo teorie, viste le molte ombre intorno al passato di Anya. In caso contrario, questo potrebbe spiegare perché Franky non sia riuscito a trovare alcuna traccia di informazioni sulla ragazza. Potrebbe lavorare con un nome falso senza che Anya lo sappia. Ma per il momento, i fan di Spy x Family dovranno continuare a leggere gli sviluppi del manga per scoprire cosa c’è di vero in tutto questo.

Fonte – Comicbook