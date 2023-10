Spy x Family: Tatsuya Endo annuncia lo slittamento del manga

Una delle serie shonen che l’anno scorso si è dimostrata essere una rivelazione assoluta è Spy x Family. Scritto e disegnato da Tatsuya Endo, il manga ha debuttato sulla rivista digitale Shōnen Jump+ di Shūeisha nel 2019. E con l’adattamento manga di CloverWorks e Wit Studio, la serie ha conquistato il mondo.

Ma con il presente articolo vogliamo concentrarci su un aggiornamento del manga, in quanto il mangaka in persona ha rilasciato un messaggio inaspettato, annunciando uno slittamento del prossimo capitolo del manga. Di recente, questo ha raggiunto il momento cruciale di uno degli archi narrativi più importanti che ha visto la quasi rovina dell’Operazione Strix. E Twilight è ancora alle prese con le conseguenze di tutto ciò che è accaduto durante la missione. Ma sul più bello, Endo in persona ha annunciato che tutti i fan dovranno pazientare un po’ prima di poter leggere il prossimo capitolo.

L’uscita del capitolo 88 del manga di Spy x Family era previsto per questa settimana in Giappone, ma Tatsuya Endo ha diffuso un messaggio chiara ai fan sullo slittamento del capitolo in questione. Ora la nuova data di uscita prevista sarà il 16 ottobre. E la causa principale è da attribuire proprio al mangaka, che non è riuscito a inviare il manoscritto in tempo.

Chiaramente sono situazioni che capitano. Non bisogna dimenticare che il mangaka è anche impegnato con la supervisione di ben due progetti anime della serie. Infatti l’anime tornerà con la seconda stagione come parte del programma anime dell’autunno di quest’anno. Questa debutterà ufficialmente il 7 ottobre, sarà trasmessa esclusivamente su Crunchyroll.

Ma oltre a questo, i fan hanno appuntamento anche con il primo film anime di sempre della serie. Stiamo parlando di Spy x Family Code: White, pronto a debuttare sul grande schermo in Giappone il 23 dicembre 2023. E Tatsuya Endo seguirà molto da vicino gli sviluppi di questo primo lungometraggio. Il film non adatterà nessun materiale del manga, ma avrà contenuti originali.

Le vicende ruoteranno sempre intorno ai soliti personaggi. E Loid, dopo aver ricevuto l’ordine di essere sostituito nell’Operazione Strix decide di aiutare Anya a vincere una gara di cucina all’Eden Academy preparando il pasto preferito del preside per impedire la sua sostituzione. I falsari decidono di recarsi nella regione di origine del pasto. E qui provocheranno una sequenza di azioni che potrebbero potenzialmente mettere a rischio la pace nel mondo.

