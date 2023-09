Spy x Family: data di uscita ufficiale della seconda stagione

Spy x Family è pronto per affrontare il suo attesissimo ritorno sul piccolo ma anche la sua prima comparsa sul grande schermo. L’anno scorso gli studi di animazione Clover Works e Wit hanno infatti adattato le vicende della famiglia Forger nella prima stagione di Spy x Family. Ora, mancano solo poche settimane a quella successiva e con il presente articolo vogliamo riportare proprio la data di uscita ufficiale della seconda stagione, che arriva con un nuovo poster.

Il nuovo poster della seconda stagione di Spy x Family mette Anya in primo piano e al centro molti volti familiari. Nella metà superiore dell’immagine, è possibile distinguere non solo Anya, che sembra stupita con una nave da crociera dietro di lei. Infatti la bambina capace di leggete nella mente delle persone è in compagnia dalla sua famiglia, e sembra pronta a fare un giro per il mare con i suoi genitori. Di fatto il poster lascia presagire che la prossima avventura si svolgerà su una nave.

C’è poi un’altra metà del poster, che riporta Anya a scuola. Ha un’espressione piuttosto divertente sul viso, quindi deve avere un piano in mente. Tutti, da Damian a Becky, sono presenti e riconoscibili in questa visual. Quindi i fan devono prepararsi per tornare a scuola.

La seconda stagione di Spy x Family, farà il suo debutto ufficiale il 7 ottobre. Ma per gli appassionati della serie non finisce di certo qui. Infatti verso la fine dell’anno, la serie shonen debutterà ufficialmente sul grande schermo con il primo lungometraggio. Si intitola Spy x Family: Code White ed uscirà in Giappone il 22 dicembre 2023.

Il film avrà contenuti originali, quindi vuol dire che non adatterà gli eventi del manga. Endo supervisionerà il progetto, e le vicende ruoteranno sempre intorno a Loid, che dopo aver ricevuto l’ordine di essere sostituito nell’Operazione Strix, decide di aiutare Anya a vincere una gara di cucina all’Eden Academy preparando il pasto preferito del preside per impedire la sua sostituzione. I due protagonisti decidono di recarsi nella regione da cui nasce il pasto da preparare, e qui avrà inizio una catena di avvenimenti che potrebbe potenzialmente mettere a rischio la pace nel mondo.

