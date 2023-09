Dragon Ball Super 97 ha pubblicato una prima immagine spoiler, confermando di come a breve arriveranno anche altre tavole sketch del prossimo capitolo, così come succede ogni mese. Come ben sapete dopo la piccola parentesi Goten e Trunks la storia sta adattando gli eventi di Dragon Ball Super: Super Hero, l’ultimo film canonico pubblicato dal franchise di Dragon Ball, che ha mostrato anche nuove forme per Gohan e Piccolo.

Proprio per questo, tale arco narrativo sta un po annoiando i lettori e in Giappone anche le vendite in volumi della storia hanno perso dei numeri, vista la storia narrata all’interno uguale a quella vista all’interno del lungometraggio animato. Detto questo i primi spoiler mostrano Goten e Trunks scagliarsi contro Cell Max, quindi questo fa presagire che a breve inizierà la parte finale della storia.

Qui abbiamo un dettaglio diverso rispetto al film, ovvero che i due ragazzi si lanciano in battaglia vestiti dai supereroi visti nella saga precedente e non con i loro vestiti normali. @DbsHype su Twitter offre una spunto e un’anticipazione visiva della cosa, rimandando il resto alle prossime tavole spoiler:

Dragon Ball Super Chapter 97 First Draft! More coming on September 14, 10AM JST pic.twitter.com/Kc6gWwwmO2 — Hype (@DbsHype) September 11, 2023

Lo scorso capitolo, il 96 ha visto Orange Piccolo e Gohan combattere contro i potentissimi Gamma 1 e Gamma 2, mentre Cell Max si è presentato ufficialmente ai lettori. Dopo uno stressante scontro il Namekkiano e il primo figlio di Goku hanno bisogno di riposare e quindi in questa nuova battaglia vediamo Saiyaman X-1 e X-2, i nuovi volti di Goten e Trunks visti nell’arco prequel.

Dragon Ball Super 97: inizierà la battaglia contro Cell Max? (SPOILER)

Ogni tanto in questa versione cartacea della saga abbiamo qualcosa di diverso rispetto a quanto visto in Dragon Ball Super: Super Hero, data la presenza della versione supereroistica dei figli di Goku e Vegeta, protagonisti di alcuni capitoli della storia alcuni mesi fa. Cosa ne pensate di questa saga?

Fonte Comic Book