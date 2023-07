Studio Wit spiega perché abbandona alcune serie anime

Studio Wit è uno degli studi di animazione più famosi e importanti di sempre e deve la sua fama a serie anime come L’attacco dei Giganti e Vinland Saga e non solo. Tuttavia questo studio è anche famoso per abbandonare gli adattamenti anime che avviano proprio loro. E questo sviluppo è accaduto sia per la quarta stagione del L’Attacco dei Giganti che per la seconda di Vinland Saga, entrambe cedute a MAPPA.

E con il presente articolo vogliamo riportare che in una recente intervista rilasciata all’Anime Expo, il presidente di Wit, George Wada, ha spiegato nei dettagli le ragioni motivo per cui lo studio di animazione tende ad abbandonare alcuni dei suoi più grandi franchise.

Sebbene importanti franchise anime sopra menzionati non siano più animati da Wit, lo studio porta avanti molti progetti tra cui la seconda stagione di Spy x Family e il primo lungometraggio della serie scritta e disegnata da Endo. Tra gli altri progetti ci sarà anche Ranking of Kings. Sempre all’Anime Expo di quest’anno, Wit ha persino annunciato una speciale collaborazione con l’Universo DC per dare vita a una nuova serie incentrata su Harley Quinn, intitolata Suicide Squad Isekai.

George Wada, ha rivelato quindi perché lo studio di animazione tende ad abbandonare serie importanti da loro iniziate. Una delle ragioni è legata al fatto che i fan dei manga vogliono che gli anime escano a un ritmo veloce. E lo studio di animazione non poteva sempre adattarsi ai programmi molto frenetici.

Wada ha poi colto l’occasione per esaminare ulteriormente come viene delegato il lavoro all’interno di Wit, basandosi sul primo film di Spy x Family. Wit ha sia dipendenti junior di 20 anni che membri senior tra i 50 e i 60 anni che lavorano a questo film. E questo vasto range dimostra come gli anime possano coinvolgere così tante persone di generazioni diverse, perché accomunanti da una grande passione. Spiega però che tutti hanno avuto dei momenti difficili negli ultimi anni e c’era il desiderio di vedere qualcosa di più spensierato e amichevole.

Wada ha anche affermato la decisione di lavorare su serie anime originali senza adattare gli eventi di un manga. Ha infatti confessato che Wit acquisisce esperienza quando lavora su nuove storie. “Adattando solo storie manga, lo studio non acquisisce esperienza e potere, per rafforzarsi come studio di animazione. È attraverso il lavoro originale che gli animatori, gli scrittori e lo staff in generale imparano a essere più creativi, ma gli adattamenti manga saranno sempre più diffusi per ragioni economiche“.

