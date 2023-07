Lo Studio Wit vuole realizzare altri Anime basati sulla DC

Uno dei più grandi annunci dell’Anime Expo di quest’anno riguardava il nuovo progetto di Studio Wit, lo studio di animazione famoso per titoli come Spy x Family e L’Attacco dei Giganti.

Infatti ha avviato una collaborazione con DC Comics per creare una nuova serie anime. Da quello che abbiamo riportato di recente, pare che il progetto si concentrerà su Harley Quinn, famosa compagna di Joker che verrà trasportata in un mondo magico. Il titolo di questo progetto anime s intitola Suicide Squad Isekai e sarà la prima serie anime incentrata sui villain della DC.

E con il presente articolo vogliamo riportare che all’Anime Expo 2023, Wit Studio ha confermato il desiderio di continuare ad esplorare più eroi e villain dell’universo DC con potenziali nuovi progetti anime

Questa potrebbe essere la prima volta che vediamo un anime specificamente incentrato su Harley Quinn e il Joker, ma la DC Comics non è estranea al mondo degli anime e dei manga. Per quanto riguarda gli anime, abbiamo visto titoli come Batman: Ninja e Batman: Gotham Knight che hanno introdotto il famosissimo Cavaliere Oscuro della DC nel mondo degli anime.

La stessa cosa si è verificata più di una volta con gli adattamenti manga. I lettori infatti hanno potuto leggere alcune grandi storie che hanno visto come protagonisti gli eroi e i villain del fumetto americano. Tra i migliori esempi ricordiamo Joker: One Operation Joker, Batman: Justice Buster e Superman vs. Meshi, crossover che hanno fuso i mondi dei fumetti nordamericani.

Wit o DC Comics devono ancora rivelare quando debutterà Suicide Squad Isekai. Oltre all’annuncio, le società hanno rilasciato un nuovo trailer all’Anime Expo di quest’anno che mostra lo stile di animazione che Wit Studio utilizzerà. Alla convention, il presidente di Wit George Wada ha confermato che spera che gli spettatori si sintonizzino sull’imminente anime DC.

Wit Studio ha continuato a realizzare alcuni dei più importanti e più seguiti adattamenti animati di sempre. Ha infatti lavorato sulle prime tre stagioni de L’Attacco dei Giganti e ad altri progetti come Ranking of Kings e Spy x Family. Sarebbe difficile pensare a uno studio di animazione migliore per creare una nuova serie anime DC.

