Lo Studio (WIT) dietro l’anime di Spy×Family lancia il suo primo manga

WIT Studio, che ha lavorato a opere note come Vinland Saga, Attack on Titan e Spy x Family, sta per debuttare con il suo primo manga, che risulta essere davvero molto interessante. Il titolo sembra essere stato sviluppato e prodotto da un team per la sua applicazione manga a scorrimento verticale a colori chiamata HykeComic.

WIT ha collaborato con Fuzi e OZ WORD per creare la sua prima serie manga intitolata Estée: Hajimari no Mahō o Tsugumono (Estée: The Heir of the Original Magic). Il manga sarà lanciato simultaneamente sull’app HykeComic a scorrimento verticale di Wit Studio e sull’app LINE Manga il 25 giugno.

Basato sul romanzo originale Wizards Nova di Fuzi e OZ WORD, la storia mette al centro e all’attenzione del pubblico un mondo completamente diverso dal nostro, che riesce ad usare degli apparecchi per usare la magia nella vita quotidiana, rendendo quindi obsoleti e datati i classici maghi con abito lungo e bacchetta.

Wit Studio è conosciuto per la realizzazione di serie anime come Attack on Titan, Spy×Family e Ranking of Kings. Wit Studio e Fuzi hanno collaborato per il web anime originale The Missing 8 basato sui video musicali di Fuzi nel 2021. Naoki Yoshibe (JoJo’s Bizarre Adventure) ha diretto l’anime.

Come leggiamo su ANN Production I.G ha lanciato l’app Tate Anime (Vertical Anime) nel giugno 2017 e ha terminato il servizio nel maggio 2018.

L’app è stata rilanciata nel giugno 2018 con il nuovo nome Anime Beans e ha terminato il servizio il 31 marzo di quest’anno. L’app Tate Anime offriva anime brevi (circa tre minuti) che venivano aggiornati nei giorni feriali e ogni serie era composta da 10 episodi. Gli anime erano presentati in verticale per gli smartphone.

