L’anime di One Piece al momento sta ancora affrontando le ultime battute della Saga di Wano, e dopo le vicissitudini di Luffy, Sanji e Zoro la serie si sta pian piano andando a concentrare solamente sullo scontro tra Kaido e Cappello di Paglia, come ben sapete ben vicino a mostrare anche agli spettatori dell’anime la sua nuova forma.

Ovviamente stiamo parlando di una delle più potenti di sempre, il Gear Fifht, che permette al capitano dei Mugiwara di mutare il suo corpo a piacimento ancora più di prima, rendendo anche tutto quello che tocca una potenziale arma da scagliare contro il nemico.

Il “Risveglio” del suo frutto ha anche confermato la sua vera natura leggendaria e di come esso sia anche collegato alla figura dell’immortale Joy Boy.

I vari rumour al riguardo dell’episodio animato dove sarà mostrata questa nuova trasformazione si fanno sempre più concreti e dopo l’aggiornamento a proposito dell’allargamento dei team di animatori Toei, tramite il profilo Twitter @WillOfCook abbiamo la conferma della presenza di un ex-animatore di Warner Bros.

Questo la dice lunga vista la natura del Gear Fifth ispirata proprio ai Looney Tunes, a Tom & Jerry e tanti altri cartoni animati anche di Hannah&Barbera per intenderci.

“Allora le voci sui nuovi animatori che hanno lavorato alla Warner Bros. entrati poi nel team di animatori di One Piece per il Wano Climax e il Gear 5 erano vere. Preparatevi, fan di One Piece! Assisteremo ad alcuni dei più grandi episodi animati di tutti i tempi”.

So the rumors about new animators who worked at Warner Bros. working with One Piece for Wano Climax and Gear 5 were true😭

Get ready, One Piece fans! We will be witnessing some of the greatest anime episodes of all time🤩 pic.twitter.com/lsBljsUS7s

— Will Of D.🇧🇩 (@WillOfCook) May 17, 2023