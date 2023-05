One Piece: i fan lanciano una campagna per portare il Gear Fifth al cinema

Una della novità più grandi che One Piece ha introdotto durante la saga di Wano è senza dubbi il Gear Fifth di Rufy. Durante lo scontro contro Kaido, Rufy ha perso diverse fasi della battaglia fino a quando non ha completamente perso i sensi sprofondando nel fondo dell’oceano cadendo dallo Skull Dome. Ma è proprio durante questa fase, piuttosto critica, della saga di Wano che il protagonista riesce a risvegliare il vero potere del Frutto del Diavolo.

Si tratta appunto del Gear Fifth e si tratta precisamente del frutto del diavolo Gom Gom, originariamente noto come Homo Homo modello Nika, di tipo Zoo Zoo mitologico. Questa novità in One Piece su Rufy ha entusiasmato tantissimo i fan della serie. E, come si può immaginare, tutti gli appassionati ora non aspettano altro che poter vedere il Gear Fifth adattato sul piccolo schermo. Al momento l’anime si sta avvicinando a questo atteso momento e si trova alla resa dei conti dello scontro tra Zoro contro King e Sanji contro Queen.

Ma data l’importanza di questo sviluppo del manga oggi riportiamo che dalla Francia, i fan di One Piece hanno lanciato una campagna sui social per cercare di fare debuttare il Gear Fifth al cinema. Infatti su Twitter gira l’ashtag #Gear5auCinéma. Pare che il fandom sia seriamente intenzionato a fare in modo che questo accada, anche se è chiaramente molto difficile arrivare a questo traguardo.

L’aggiornamento arriva direttamente dalla pagina Twitter dell’insider newworldartur. Di seguito ne riportiamo il contenuto:

French One Piece fans are campaigning to get the Gear 5th anime Episode premiering in cinemas! Let's make it happen!! Share the #Gear5auCinéma!! pic.twitter.com/3rEN7nHxo7 — Artur – Library of Ohara (@newworldartur) May 7, 2023

Tutti gli appassionati di One Piece che vorrebbero che questa iniziativa venga presa in considerazione possono dare il loro contributo senza dimenticare l’ashtag.

Il risveglio del Frutto di Rufy gli permetti di trarre una maggiore flessibilità e libertà di cambiare forma. Può aumentare anche le proprie dimensioni al punto da superare quelle di Kaido trasformato in drago e l’abilità di trasformare in gomma anche l’ambiente circostante. Quindi può usare tutto ciò che lo circonda per attaccare o difendersi. Con il Gear Fifth Rufy riesce anche ad incassare maggiormente i colpi grazie alla flessibilità del suo corpo, che si modifica all’impatto.