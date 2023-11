One Piece: Oda condivide situazioni preoccupanti sulla sua salute

Eiichiro Oda lavora al suo manga shonen, One Piece, da decenni, e il suo forsennato programma di lavoro è diventato una leggenda nel mondo degli anime. Trascorrendo innumerevoli ore per dare vita alle avventure di Rufy e la sua ciurma, il mangaka ha finito per aumentare il suo carico di lavoro con l’adattamento live-action di Netflix. In qualità di produttore esecutivo, Oda ha recentemente discusso dei suoi attuali problemi di salute in un’intervista, lasciando alcuni fan degli anime un po’ sorpresi.

One Piece sta attualmente lavorando alla saga finale del manga, ma molto probabilmente mancano ancora diversi anni prima di vedere Rufy e i Pirati di Cappello di Paglia salpare verso il tramonto. Il manga ha debuttato per la prima volta sulle pagine di Weekly Shonen Jump nel 1997, e da quando è ha debuttato con il primo capitolo, Oda ha lavorato diligentemente per rilasciare nuovi capitoli su base quasi settimanale. Sebbene ci siano state chiaramente delle brevi pause nel corso degli anni, Oda non ha mai abbandonato per un secondo il suo lavoro. Fortunatamente, il mangaka si prende ancora il tempo di dare notizie e aggiornamenti di sé ai suoi fan, anche se a molti di questi potrebbero non piacere alcune delle ultime risposte.

In una nuova intervista, Eiichiro Oda ha confermato di inviare “ogni giorno” il numero della sua pressione sanguigna al suo medico. E pare che gli avvisi del medico non siano felici, in quando ha consigliato a Oda che i suoi valori sono troppo alti. Questo anche se Eiichiro sembra non avere problemi. Per quanto riguarda la sua pressione sanguigna, Oda ha detto che non è sempre possibile applicare una pressione sanguigna ideale a tutti e quindi non ci sono problemi.

Sfortunatamente, i problemi di salute si sono verificati in tutti i mangaka andando avanti negli anni. Il mangaka di Hunter x Hunter, Yoshihiro Togashi, ad esempio, ha dovuto prendersi più di una pausa a causa dei suoi vari problemi fisici. Riguardo Oda, il mangaka ha dichiarato che gli piacerebbe viaggiare per il mondo come avevano fatto i Cappelli di Paglia, una volta completato il suo lavoro.

