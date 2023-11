Tra le uscite DC targate Panini del 30 novembre 2023 troviamo lo storico episodio 800 di Wonder Woman, che fa da preludio al lancio della nuova serie, oltre che all’esordio della nuova Justice Society of America, scritta sempre da Geoff Johns, autore anche della precedente incarnazione della JSA che continua la sua riproposta in edizione DC Evergreen.

Inoltre arriva il secondo e ultimo volume della riproposizione di Losers e continua l’acclamato ciclo di Detective Comics scritto da Ram V sulle pagine di Batman.

Di seguito, direttamente dal sito ufficiale della casa editrice, tutte le uscite DC Panini del 30 novembre 2023.

Le uscite DC Panini del 30 novembre 2023

Batman 84

5,00 €

Contiene: Detective Comics (1937) #1070 (I), Detective Comics (1937) #1070 (II), Detective Comics (1937) #1071 (II)

Inizia il crescendo dell’opera gotica di Ram V, e Batman si scontra con un demone Azmer… ignaro che si tratti di qualcuno vicino a Bruce Wayne!

Intanto, una misteriosa squadra arriva per indagare sugli avvistamenti degli Azmer. Ma chi sono gli investigatori? E saranno dalla parte del Pipistrello?

Nelle due storie d’appendice: Mr. Freeze vuole salvare Nora, la donna che ama…

…e non si fermerà di fronte a nulla per ottenere ciò che brama!

Wonder Woman 45

5,00 €

Contiene: Wonder Woman (2016) #800

La conclusione di Cos’è successo alla guerriera della verità? celebra lo storico numero 800 di Wonder Woman!

Le visioni di Diana sono sempre più nitide, mentre è intrappolata nei sogni delle persone a lei care.

Scappare sembra impossibile, e il futuro della Donna delle Meraviglie è in bilico come non mai!

Inoltre, Tom King e Daniel Sampere danno inizio al loro ciclo di storie con lo sconvolgente arrivo di un nuovo personaggio!

Lanterna Verde di Geoff Johns 14

DC Best Seller

4,90 €

Contiene: Green Lantern (2005) #30/33

Continuano le origini di Hal Jordan, scritte da Geoff Johns e illustrate da Ivan Reis!

Quale era la missione di Abin Sur, e perché si è schiantato proprio sulla Terra? E cosa c’entra con tutto ciò la Notte più profonda?

Una volta ottenuto il suo anello, la nuova Lanterna Verde terrestre dovrà ricevere il suo addestramento dal migliore di tutti: Sinestro!

Una storia indimenticabile che ha ridefinito il personaggio per il terzo millennio!

Justice Society America 1

La Nuova Età dell’Oro

DC Collection

23,00 €

Contiene: The New Golden Age (2023) #1, Justice Society of America (2023) #1/6

Il ritorno della Justice Society America scritta da Geoff Johns!

Il futuro e il passato sono stati riscritti e la JSA è la prima vittima!

Solo Huntress può risolvere questo grattacapo e cercare di salvare il gruppo di supereroi, ma per farlo dovrà viaggiare nel tempo fino ai momenti chiave della storia della JSA.

Il lancio di un’intera nuova linea di eroi inizia qui, anche grazie alle straordinarie matite di Mikel Janín!

JSA di Geoff Johns 6

Vendetta Oscura

DC Evergreen

39,00 €

Contiene: JSA (1999) #59/75

Quante JSA volete in questo sesto volume del ciclo di Geoff Johns?

Un subdolo viaggiatore temporale sta per colpire il gruppo di eroi per spazzarli via dalla storia. Purtroppo per lui, ciò causerà un’alleanza tra le JSA del passato, del presente… e del futuro?!

Inoltre lo Spettro si scatena sul Kahndaq, e Black Adam avrà bisogno di aiuto, che lo voglia o no!

Inoltre, le storie collegate a Identity Crisis e Days of Vengeance!

Universo DC: Origini Segrete

DC Library

40,00 €

Contiene: Secret Origins (2014) #1/11

Le origini dei più grandi personaggi DC svelate dopo gli sconvolgimenti di The New 52!

Alcuni tra i più seminali autori del fumetto contemporaneo uniti per aggiornare e rinarrare le storie da cui tutto è cominciato!

Superman, Batman, Wonder Woman, Lanterna Verde, Cyborg… ecco come nascono i più grandi supereroi del mondo!

In un unico, corposo volume cartonato, trentatré storie con cui iniziare a scoprire le meraviglie dell’Universo DC!

Losers 2

Finale di Partita

Dc Black Label Deluxe

45,00 €

Contiene: Losers (2003) #13/32

Il gran finale della serie blockbuster che ha lanciato Andy Diggle e Jock!

Dopo aver rintracciato la loro nemesi e aver superato un labirinto di false piste e vicoli ciechi, i Perdenti iniziano finalmente a sentire l’odore della preda…

Peccato che ora la strada da percorrere passi per tutte le aree del mondo in cui sono presenti dei terroristi!

A Clay, Pooch e compagni servirà ogni risorsa del loro arsenale per riuscire a sventare il piano finale di quel genio criminale che risponde al nome di Max.

Fables 17

L’Eredità del Vento

DC Black Label Hits

15,00 €

Contiene: Fables (2002) #108/113

La lotta contro il Signore Oscuro si è conclusa, ma a Favolandia la temibile Infermiera Spratt è pronta a dare inizio alla sua vendetta!

Nel frattempo, è necessario trovare un sostituto del Vento del Nord, uno dei potentissimi venti cardinali, e i principali candidati sono i figli di Bianca Neve e Luca Wolf!

Riusciranno questi cuccioli giovani e indisciplinati a raccogliere un’eredità tanto importante? E chi sarà il prescelto?

Bill Willingham, affiancato da alcuni dei più grandi talenti dell’industria del fumetto, firma un nuovo capitolo di una serie densa di sorprese!