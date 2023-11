One Piece 1098: Kuma è davvero il padre di Bonney?

Il manga di One Piece si trova attualmente nella saga finale che porrà fine al lungo viaggio di Monkey D. Rufy e la sua ciurma. Nel corso degli anni di serializzazione, Oda ha rivelato tanti misteri che hanno reso il manga shonen uno dei più letti e amati di sempre. E One Piece sta rivelando costantemente novità e ulteriori dettagli che entusiasmano sempre di più i fan. Infatti da quando Oda ha cominciato a disegnare l’arco dell’Isola del Futuro, ha rivelato portato alla luce diversi misteri interessanti.

Il mangaka in generale ha anche dato spazio a diversi personaggi spesso considerati di poco rilievo ai fini degli sviluppi del manga, ma non era così. Probabilmente nessuno si aspettava di scoprire tante cose sulla vita di Kuma, un ufficiale dell’Armata Rivoluzionaria e ex membro della Flotta dei Sette. Oda infatti ha approfondito molto la sua vita quando era ancora un bambino, quando ha vissuto come schiavo dei Draghi Celesti solo per essere un discendente dei Bucanieri. I flashback dei capitoli precedenti hanno chiarito diverse cose su Kuma, e con il presente articolo vogliamo analizzare quello del capitolo 1098.

L’obiettivo è farlo ponendoci una domanda: Kuma è davvero il padre di Bonney?

Sappiamo che l’inizio dell’attuale arco narrativo in corso, si è aperto con Bonney desiderosa di trovare Vegapunk per cercare vendetta. Il suo obiettivo era uccidere lo scienziato per aver trasformato suo padre in un cyborg. E si trattava proprio di Kuma, quindi tra i due c’era un rapporto di padre e figlia. I capitolo 1096 e 1097 hanno mostrato gli anni di schiavitù di Kuma, durante i quali ha conosciuto Ivankov e Jinny. Quest’ultima era molto legata a Kuma, al punto da avergli chiesto di sposarlo. Ma il capitolo 1098 rivela che Jinny era stata rapita da un Drago Celeste che voleva fare di lei la sua sposa.

Jinny torna improvvisamente libera, solo per essersi ammalata. Quindi torna al Regno di Sorbet, dove viveva inizialmente con Kuma e prima di morire riesce e salutare per sempre il suo amato. Quando Kuma raggiunge il luogo dove si trovava il cadavere di Jinny, questo trova una bambina che deciderà di crescere e proteggere. Per farlo, infatti, abbandonerà l’Armata Rivoluzionaria. Ma dato che Jinny ha avuto Bonney durante gli anni in cui è stata rapita, e quindi lontana da Kuma, è chiaro che non è lui il suo padre biologico.