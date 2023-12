Jujutsu Kaisen: lo scontro tra Mahito contro Yuji Todo fa impazzire i fan

Jujutsu Kaisen quest’anno è tornato con l’attesa seconda stagione e da quando ha debuttato ha incontrato il consenso di tutti i fan. Molti di loro infatti considerano la seconda stagione come la migliore del 2023. E le ragioni sono piuttosto ovvie in quanto dal primo episodio fino a quello più recente Jujtusu Kaisen ha assicurato una qualità pazzesca.

D’altronde MAPPA si è fatto un nome a livello globale circa la sua incredibile capacità di adattare in modo sbalorditivo gli episodi delle serie anime che lavora. Da l’Attacco dei Giganti Attack a Chainsaw Man, MAPPA ha sicuramente offerto ai fan alcune delle migliori animazioni del settore. E con il presente articolo vogliamo riportare che il team degli animatori si è ulteriormente superato dando vita allo scontro tra Mahito contro Yuji e Todo nell’episodio 20.

Come si può vedere dalla clip sopra riportata, la seconda stagione di Jujutsu Kaisen ha in qualche modo alzato ancora una volta l’asticella. L’arco narrativo dell’incidente di Shibuya è in fermento sin dal primo giorno e la sua animazione migliora ogni settimana. Nonostante i recenti problemi emersi in relazione al programma di lavoro dello studio, gli animatori di MAPPA continuano a stupire. Ricordiamo infatti che MAPPA aveva già lasciato tutti senza fiato nell’episodio in cui Sukuna rade al suolo gran parte di Shibuya, ma non era questa la fine.

Prima del ritorno di Todo, Yuji aveva subito però un forte trauma legato alla perdita di Nanami, che ha perso la vita per mano di Mahito. E sempre a causa di questa maledizione, il protagonista ha visto morire davanti ai suoi occhi Nobara. Da questo punto in poi, Yuji si spegne e non reagisce a nulla, con Mahito che incalza e ne approfitta colpendo ripetutamente Yuiji. Ma con l’intervento di Todo cambia tutto e insieme al suo “brother” da vita a uno degli scontri più incredibili e raccapriccianti della seconda stagione.

Mahito sembra inarrestabile ma l’intervento Todo era quello di chi Yuji aveva bisogno. Infatti adesso è tornato in sé ed è pronto a dare tutto se stesso per portare avanti una battaglia senza fine.

Fonte – Comicbook