ha La seconda stagione di Jujutsu Kaisen non sta da’ tregua a nessuno da diversi episodi. Infatti l’adattamento anime di MAPPA sta entusiasmando e sconvolgendo tutti i suoi fan in questa stagione, e tutto sta accadendo nell’arco narrativo dell’incidente di Shibuya. La seconda stagione è iniziata con l’arco dell’inventario nascosto, concentrandosi sul passato di Gojo, ma l’arco principale ha rivelato sviluppi pazzeschi. E infatti, dopo aver appreso della morte di Nanami, con il presente articolo vogliamo riportare che l’episodio 19 ha svelato il destino di Nobara.

L’episodio 19 di Jujutsu Kaisen infatti si è concentrato molto su Nobara Kugisaki, rivelando anche il suo passato. Lo stregone si è ritrovata a combattere Mahito, facendolo a testa alta. Dopo averlo messe alle strette e costretto alla fuga, lei si ritrova con Yuji. La coppia riusce a spingere Mahito al limite, ma alla fine, la maledizione riesce a toccare il volto di Nobara attivando la trasfigurazione inattiva su Nobara.

Dopo che i due compagni hanno sconfitto Mahito, la tecnica è comunque entrata in circolo, avendo la meglio su Nobara. Quello che l’episodio 19 mostra è il passato di Nobara ed è come una sorta di commosso addio ai fan. E negli ultimi attimi, Nobara dice a Yuji di trasmettere un messaggio a tutti sottolineando che ha avuto una vita felice. Subito dopo aver pronunciato le sue ultime parole il volto di Nobara mostra i segni della maledizione di Mahito che provoca l’esplosione dell’occhio.

Mahito è riuscito a toccare Nobara durante il loro incontro, e per questo si è attivata la spaventosa tecnica del villain. Come già visto, la maledizione è in grado di rimodellare l’anima propria o degli altri utilizzando la Trasfigurazione. Quando si cambia la forma della propria anima, cambia anche il corpo. Ed è proprio così che Mahito ha creato le sue orde di Umani Trasfigurati.

Ma affrontare Nobara è stata dura per Mahito, in quanto la tecnica di risonanza dello stregone attacca direttamente l’anima. E quindi Nobara ha reso Mahito più vulnerabile. Affrontando sia lei che Yuji, Mahito era in sofferenza in questa battaglia, ma è comunque riuscito a eliminare Nobara.

