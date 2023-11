Hunter x Hunter: Togashi chiarisce alcuni cambiamenti del manga

Hunter x Hunter è una delle serie shonen di maggior successo mai debuttate su Weekly Shonen Jump, ed scritta e disegnata dal famoso e amato Yoshihiro Togashi. Nonostante una serie di interruzioni, Hunter x Hunter è ancora incredibilmente seguita e attesa tra i lettori e i suoi recenti aggiornamenti hanno incluso alcune modifiche. A tal proposito, vogliamo riportare che Yoshihiro Togashi ha recentemente spiegato e chiarito la sua decisione alcuni cambiamenti del manga negli ultimi tempi.

Non molto tempo fa, Yoshihiro si è rivolto ai fan in una lettera resa pubblica da un talk shot giapponese. Il mangaka ha notato che il suo Hunter x Hunter presentava molto testo e la recente modifica è stata apportata per cinque ragioni principali. Quindi di seguito saranno elencate:

Le informazioni di base che devono essere spiegate ai lettori sono già piuttosto estese, inclusa l’introduzione di diverse nuove abilità Nen, i dettagli del Succession Contest e il background di ciascun Principe.

Riguardo la struttura narrativa, ci sono diversi conflitti irrisolti che devono essere affrontati durante il viaggio. E sapeva fin dall’inizio che se avesse considerato anche le persone coinvolte nel Concorso, sarebbe diventato complesso intrecciare un elevato numero di numero di personaggi. Di conseguenza, le informazioni di base menzionate nella prima parte sono aumentate ancora di più.

Voleva che non solo i principi, ma anche il loro personale dovevano essere molto più che semplici personaggi di sfondo. Quindi ha fatto ampio uso di monologhi per fungere sia da esposizione narrativa che da sviluppo del personaggio. Di conseguenza, il testo è diventato più intricato.

In questo arco narrativo, Togashi ha sperimentato le emozioni dei personaggi durante le loro missioni. Nel processo di ricerca di sviluppi narrativi più interessanti, il numero di parole scartate nella sua mente addirittura dieci volte superiore alla norma.

Togashi condivide di essere infastidito in quanto non riesce a trovare il giusto equilibrio. Tuttavia nel profondo, una parte di sé pensa che il conteggio delle parole equivalga a un servizio gratuito. Hunter x Hunter è sicuramente diventato più prolisso, ma questo è previsto. L’arco narrativo del Succession Contest è incredibilmente intricato e togashi deve trasmettere buona parte dei suoi segreti attraverso l’esposizione.

