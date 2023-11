One Piece – Netflix: l’attore di Buggy spera di “scappare” da Impel Down

One Piece ha stupito tutti i fan e non quest’anno con il debutto del primo adattamento live-action su Netflix. Per la prima volta dopo diversi anni, i fan hanno apprezzato tantissimo un progetto sviluppato in sette anni, cambiando le sorti del live-action in generale.

E uno dei personaggi ad aver conquistato i fan all’istante è stato Buggy il Clown. Il pirata dai capelli blu ha lasciato il segno in One Piece nei primi archi narrativi, e ora i fan di sono ossessionati da questo pirata. E con il live-action di Netflix, Buggy è diventato un’icona. E con il presente articolo vogliamo riportare che l’attore che ha interpretato Buggy dice di essere prontissimo ad affrontare l’arco narrativo di Impel Down.

Jeff Ward condivide che un fan gli aveva chiesto, in occasione del Fan Expo di San Francisco, se avesse letto One Piece. E lui ha risposto di aver letto il primo volume. Da lì si è subito innamorato di Buggy. L’attore condivide la speranza di poter arrivare alla storia di Impel Down. Inoltre aggiunge che lui e Godoy amano lavorare insieme.

Ward dimostra di essersi davvero impegnato per interpretare questo ruolo, proprio come il resto del cast di One Piece. Tutti si sono dedicati al manga e all’anime di One Piece prima di lavorare al live action. Per Ward, Buggy è stato un amore immediato e il suo interesse per l’arco narrativo di Impel Down è molto apprezzato.

Buggy vive un’avventura incredibile con Rufy durante questo arco narrativo, ambientata in una delle saghe più intense di One Piece. Quindi, considerando quello che abbiamo visto del lavoro di Ward, siamo sicuri che farebbe un grande lavoro anche per gli eventi di Impel Down.

Per ora dovremo vedere fino a che punto si spingerà One Piece. La serie Netflix ha già confermato una seconda stagione del live-action dopo il forte successo riscosso e le recensioni entusiastiche alla sua première. Tutti gli otto episodi sono disponibili su Netflix.

Fonte – Comicbook