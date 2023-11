Four Knights of the Apocalypse: annunciata la premiere su Netflix.

The Seven Deadly Sins è pronto a tornare con una nuova serie anime incentrata su Four Knights of the Apocalypse. Stiamo parlando del sequel ufficiale della serie shonen scritta e disegnata da Nakaba Suzuki. Dopotutto, è passato del tempo da quando The Seven Deadly Sins si è concluso. Ora è tempo che la serie si espanda con una nuova storia e dei nuovi protagonisti. The Seven Deadly Sins: Four Knights of the Apocalypse è infatti pronto a prendere il posto del titolo principale e con il presente articolo vogliamo riportare la data di uscita ufficiale della premiere di Netflix.

Dopo il lancio in Giappone, Netflix farà debuttare The Seven Deadly Sins: Four Knights of the Apocalypse il prossimo anno. E tutti i fan saranno felici di scoprire che il 31 gennaio 2024 sarà la data ufficiale della première dell’anime. Come si può vedere dal nuovo trailer di Netflix per la serie sequel di The Seven Deadly Sins, questa si concentra sul suo nuovo protagonista.

Four Knights of the Apocalypse, ha debuttato a gennaio 2021 ed è scritto e disegnato dal mangaka Nakaba Suzuki. Si tratta del sequel di The Seven Deadly Sins ed è ambientato anni dopo che Meliodas sposa Elizabeth e scioglie il suo gruppo.

Gli eventi di questo sequel raccontano la storia di un ragazzo di nome Percival. Un giorno la sua vita cambierà dopo che scopre di una profezia nei suoi confronti. Infatti pare che il giovane sia destinato a diventare uno dei quattro cavalieri che porranno fine al mondo. Preso di mira da Camelot, Percival deve trovare gli altri cavalieri della profezia per impedire che ciò accada, e lo fa con l’aiuto di un cavaliere di Liones di nome Lancillotto.

Per quanto riguarda the Seven deadly sins, il manga Shonen si concentra invece sui temuti guerrieri dei Sette Peccati Capitali, mandati in esilio per l’accusa di aver tentato di rovesciare la monarchia. La principessa Elisabeth scopre la verità sul suo regno e scappa alla ricerca dei Peccati per aiutarla a riconquistare il regno. Così incontra il primo Peccato, Meliodas, ossia è un piccolo locandiere con un maiale parlante.

Fonte – Comicbook