Iman Vellani torna a scrivere la nuova miniserie mutante di Ms Marvel

Sì è appena conclusa negli Stati Uniti la miniserie Ms Marvel: The New Mutant, che ha rilanciato il personaggio di Kamala Khan nell’ambito della saga mutante Fall of X e che ha visto tra i suoi autori anche l’interprete di Ms Marvel nel Marvel Cinematic Universe, Iman Vellani.

In concomitanza con l’ultimo numero della miniserie, la Marvel ha annunciato il lancio, il prossimo marzo, di una nuova miniserie dedicata all’eroina di Jersey City, Ms Marvel: Mutant Menace, che vedrà ai testi ancora Iman Vellani, sempre affiancata da Sabir Pirzada.

La miniserie in quattro numeri continuerà a consolidare il ruolo di Ms Marvel nel mito degli X-Men, rimanendo fedele alle radici del personaggio e celebrando ciò che la rende un’eroina di spicco dell’Universo Marvel.

La sua prossima avventura riporterà Ms Marvel a Jersey City, dove dovrà affrontare un’altra minaccia legata a Fall of X, e allo stesso tempo dovrà fare i conti con le conseguenze dell’essere stata rivelata come mutante. Per bilanciare entrambe le cose, Kamala entrerà in contatto con altri X-Men (oltre che con alcuni iconici nemici degli X-Men) e si riunirà ai suoi personaggi di supporto, tra cui un ex molto amato dai fan. Questa volta, i co-sceneggiatori Vellani e Pirzada saranno affiancati da Scott Godlewski, che ha fatto il suo debutto alla Marvel nella recente serie Alpha Flight, mentre l’artista di Ms Marvel: The New Mutant Carlos Gómez si occuperà delle copertine della serie.

This March, Marvel Studios’ own Ms. Marvel Iman Vellani, and Sabir Pirzada continue Kamala Khan’s X-Men journey in ‘Ms. Marvel: Mutant Menace’, an all-new #MarvelComics series. Learn more now: https://t.co/7TFdptlRbc pic.twitter.com/IsuUMRoyBy — Marvel Entertainment (@Marvel) November 29, 2023

Odiata e temuta! Ms. Marvel si è ufficialmente dichiarata al mondo come mutante e membro degli X-Men… e sta per scoprire quanto possano essere difficili le cose per il genere mutante! Kamala Khan è abituata a essere un’eroina di quartiere: non è possibile che la sua comunità le si rivolti contro solo perché è una mutante, giusto? …Giusto?

“È stata una gioia assoluta e un privilegio poter co-scrivere Ms. Marvel con Iman Vellani, che ha dimostrato senza ombra di dubbio di essere LA voce di Ms. Marvel sia sulla pagina che sullo schermo“, ha dichiarato Pirzada. “Siamo entusiasti di annunciare che il viaggio mutante di Kamala continuerà in Ms Marvel: Mutant Menace. Sarà la cavalcata più pericolosa di Kamala“.