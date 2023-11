Nonostante la seconda stagione di Jujutsu Kaisen sia stata apprezzata per le animazioni, la situazione in casa MAPPA a livello lavorativo non è delle migliori e nonostante in questi mesi sia esploso un caso mediatico sui social, specie su Twitter la situazione sembra non migliorare. Come leggiamo su Comic Book di recente si è discusso dell’episodio 17 della seconda stagione dell’anime, a quanto pare pubblicato incompiuto, anche se a detta di MAPPA la cosa è stata interpretata male.

La dinamica è scattata su Reddit per gentile concessione del direttore e correttore dell’animazione NobiliRoccia. Sui social media, lo staff ha messo in guardia il pubblico per l’episodio 17 della seconda stagione con una nota che ha lasciato i fan a bocca aperta; “L’episodio 17 di JJK S2 è stato completato solo al 30% perché gli animatori hanno lottato per restare al passo con l’uscita, e non hanno potuto dare il massimo”, ha condiviso l’animatore.

Dopo questo post è arrivato uno di rettifica sempre dello stesso professionista, dicendo che il pubblico ha interpretato male il messaggio. Il direttore ha infatti chiarito la situazione, dicendo che la visione totale della puntata è uscita non come prevista per via dei tempi stretti di scadenza:

“Ho cancellato il post perché era stato interpretato male. Col senno di poi, non avrei dovuto usare una percentuale per parlare della puntata”, ha condiviso l’animatore. “Le persone si sono concentrate su numeri invece di capire il concetto dietro il mio messaggio. Non ho mai collegato quel numero a uno stupido check point di “completamento”, ma alla visione totale”.

Just a heads up,my tweet was deleted because people were missinterpretating it. In hindsight,I shouldn' t have used a number. People focused on dumb numbers instead of what actually mattered.I never correlated that number to a dumb "completition" check point, but to the vision. — RocciaNobili (@NobiliRoccia) November 20, 2023

Quindi non si tratta di una puntata incompleta ma semplicemente l’animatore ha voluto dire che avrebbero potuto fare di meglio e per via delle scadenze strette non sono riusciti a fare una puntata migliore di quella uscita: sarà vero o è stata una copertura per occultare i ritmi forsennati di MAPPA?

Fonte Comic Book