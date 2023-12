Monsters: il protagonista sarà canonico al Ryuma di One Piece?

Monsters darà la possibilità a tutti i fan di Eiichiro Oda di immergersi in una storia completamente nuova e soprattutto con un nuovo volto protagonista. Stiamo parlando infatti di Monsters, un manga autoconclusivo che fa parte della raccolta di racconti intitolata Wanted! E con il presente articolo vogliamo discutere su un aspetto interessante. Il Ryuma di Monsters sarà canonico con quello della serie di One Piece?

L’aggiornamento arriva direttamente dalla pagina Twitter dell’insider newworldartur. Di seguito ne riportiamo il contenuto e ne evidenziamo i punti più importanti:

IS MONSTERS CANON? 🐉 #OnePiece While there are some mistranslations and misinformation regarding this topic, Oda seemed to indicate in an SBS that the Ryuma in MONSTERS and the Ryuma in OP are seemingly slightly different canons: ["Despite being a zombie, the character… pic.twitter.com/rWzQ5PLcZo — Artur – Library of Ohara (@newworldartur) December 15, 2023

Come si può vedere, il discorso vuole analizzare parallelamente Monsters e One Piece per poi decidere se c’è o meno un punto incontro. E sebbene ci siano alcune traduzioni errate e disinformazione riguardo questo argomento, Oda ha in passato indicato nella famosa rubrica SBS che il Ryuma in Monsters e quello di One Piece, sono apparentemente leggermente diversi.

Infatti è riportato il messaggio di Oda presente nella rubrica SBS del manga 47. Il mangaka spiegava che nonostante sia uno zombie, il personaggio che appare nel capitolo 450 è infatti Ryuma. Il samurai protagonista del racconto Monsters. Nel mondo di One Piece, invece, è un guerriero leggendario che è già morto a causa di una malattia e ha inciso il suo nome nella storia.

Ma il Ryuma di Monsters e quello di One Piece sembrano differire in alcuni aspetti. Nel primo manga innanzitutto ha i capelli neri, mentre quello di One Piece ha i capelli più chiari e gli manca un occhio, come Zoro. Entrambi i Ryuma hanno ucciso un drago, ma mentre Ryuma di Monsters lo ha fatto in una città a caso, quello di One Piece lo ha fatto nella Capitale dei Fiori del Paese di Wano. Ma poiché i draghi non sono creature esistenti in natura in One Piece, ci sono alcune teorie che sostengono sia trattato dell’ex utilizzatore del frutto di Kaido. Entrambi i Ryuma, tuttavia, erano immensamente potenti.

Concludiamo dicendo che secondo Oda, Ryuma in One Piece è ispirato a quello di Monsters, ma la sua versione canonica di One Piece differisce leggermente in alcuni aspetti.