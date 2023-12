Monsters sarà disponibile su Netflix in tutto il mondo nel 2024!

Monsters potrebbe non dire nulla a diversi appassionati di manga e anime, ma per molti è facile capire a cosa e a chi ci si riferisca. Infatti bisogna accostare Monsters a Eiichiro Oda, in assoluto uno dei mangaka più famosi e amati in angolo del mondo. Si tratta chiaramente del mangaka che scrive e disegna One Piece dal 1997. One Piece ha riscosso uno straordinario successo da quando ha debuttato su Weekly Shonen Jump, entrando addirittura nel Guinness dei primati come serie a fumetti disegnata da un singolo autore con il maggior numero di copie pubblicate. Di fatti è il manga ad avere venduto di più al mondo con oltre 500 milioni di copie in circolazione al 2022.

Ma le avventure di Monkey D. Rufy non sono le uniche che Eiichiro Oda ha disegnato. Infatti. come si capisce dal titolo, vogliamo concentrarci su Monsters. Si tratta di un racconto autoconclusivo presente in Wanted!, una raccolta di manga autoconclusivi di Eiichirō Oda, pubblicata da Shūeisha a partire dal 4 novembre 1998. Questo infatti comprendeva Monsters del 1994, la cui storia fu in seguito inserita nella trama di One Piece, come background del personaggio di Ryuma. E quest’ultimo è proprio il protagonista e in questa storia ricorda molto Roronoa Zoro, e così anche la sua ambientazione.

Recentemente abbiamo riportato che Monsters avrebbe ricevuto un adattamento anime e con il presente articolo annunciamo dove si potrà guardare. Infatti tutti i fan di One Piece e di Oda in generale, potranno guardare Monsters l’anno prossimo su Netflix. E abbiamo ulteriori dettagli da riportare.

L’anime sarà diretto dal già noto Park Sung Hoo, che ha diretto la prima stagione di Jujutsu Kaisen e Jujutsu Kaisen 0, per lo studio E&H production. Mentre il design dei personaggi sarà nelle mani di Takashi Kojima. L’art director sarà Fuminao Akai e il design dei colori sarà affidato a Ryoji Nagasawa.

Il regista Park Sung Hoo ha inoltre condiviso un messaggio speciale per tutti i fan, dicendo che grazie a molte conoscenze è riuscito a lavorare a questo spin-off di Eiichiro Oda in qualità di regista. Sungo Hoo ha già un trascorso con il mangaka, in quanto ha lavorato alla realizzazione del film One Piece Film Z. “Ora che ci penso sono passati più di 10 anni da quando ho dato il mio contributo per One Piece Film Z” dice il regista. Continua dicendo di aver fatto molte più esperienze e oggi è pronto. Non nasconde l’emozione per questo progetto e si rivolge un’ultima volta ai fan sperando che possano apprezzare il risultato finale.