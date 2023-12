Chainsaw Man: Fujimoto consiglia i titoli più interessanti del 2023

Una delle serie anime che l’anno scorso ha conquistato tutti i fan è sicuramente Chainsaw Man. Prodotta da Studio MAPPA, la prima stagione anime del manga scritto e disegnato da Fujimoto ha lasciato tutti a bocca aperta e con il presente articolo vogliamo parlare del mangaka. Ormai il 2023 sta volgendo al termine e sono quindi in corso numerose classifiche dei migliori titoli del 2023. E con il presente articolo vogliamo riportare i consigli dei titoli più interessanti del 2023 da parte del mangaka di Chainsaw Man.

Prima di riportarne l’elenco, vogliamo specificare che saranno presenti film e programmi che hanno particolarmente colpito il mangaka. Da Godzilla Minus One a Scott Pilgrim Takes Off, Fujimoto ha un’ampia varietà di preferiti di quest’anno e di seguito ne riportiamo i contenuti.

Per quanto riguarda i Film, Fujimoto ha indicato:

Godzilla Minus One

Pearl

Tartarughe Ninja: Mayhem

The Menu

Nope

Alice to Theres no Maboroshi Koujou

Elemental

Shin Jigen! Crayon Shin-chan

The Wandering Moon

Passando ai Manga, riportiamo quanto segue:

Welcome Home Alice

Prial

Blood Trail

MamaYuyu

Roca

Midori no Yokantachi

School Back

Utsukushi Kare

E per concludere, questi sono gli anime consigliati da Fujimoto:

FLCL Shoegaze

Scott Pilgrim Takes Off

Si capisce che Fujimoto ha guardato e letto tanti contenuti quest’anno. Dalla sua lista dei migliori manga, sappiamo che MamaYuyu ha catturato l’attenzione del mangaka. E lo stesso vale per titoli come Blood Trail e molti altri presenti nella lista.

Riguardo Chainsaw Man, la prima stagione animata si è conclusa nel 2022, ma la serie continua ad attirare tanti appassionati. Per quanto riguarda il manga, l’ultimo arco narrativo di Fujimoto è stato accolto con grandi elogi dai fan e ha messo Denji in una situazione difficile. Dopotutto, il protagonista sta cercando di lasciarsi alle spalle la sua vita da uomo-motosega, ma non potrà essere così facile.

Il grande successo del manga è attestato dalla conquista del 66° Shogakukan Manga Award come “miglior shonen”. Dopo la conclusione del primo arco narrativo della serie nel 2020, il secondo arco è iniziato a luglio del 2022 ed è tutt’ora in corso sulla rivista Shounen Jump+. Le vicende ruotano attorno a Denji, un ragazzo innocente ma povero e molto indebitato. Per saldare i debiti arriva vendere alcune parti del suo corpo. L’unico suo amico è il cane-motosega Pochita, un demone che, davanti a un’altra crudele beffa del fato, cambierà per sempre la vita del suo padrone.

Fonte – Comicbook